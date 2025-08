Macht der Terminator die Musicals platt?

Blockbuster-Battle

Oder doch die Musicals den Terminator? - Beide Ausgänge sind am heutigen Abend denkbar.

Die Bewertung

Die Bewertung

Die Bewertung

(RTL, 20:15 Uhr)Buster Moon und seine Freunde haben die schwierige Aufgabe, den zurückgezogen lebenden Rockstar Clay Calloway zu überreden, bei der Eröffnung ihrer neuen Show mitzuwirken. Clay Calloway hat sich seit Jahren aus dem Rampenlicht zurückgezogen, und seine Teilnahme könnte die Show zu einem großen Erfolg machen. Die Freunde setzen alles daran, ihn zu überzeugen und ihre Show zu retten.The Movie Database (TMDB): 8Rotten Tomatoes Popcornmeter: 10Metascore: 8IMDb User Rating: 82001 (arte, 20:15 Uhr)Es ist das Jahr 1899 in Paris. Dreh- und Angelpunkt für die aufstrebenden Maler wie Henri de Toulouse-Lautrec, Dichter und Literaten ist das Nachtlokal Moulin Rouge. Hier tanzt Satine, die schöne Kurtisane, die von einem Leben als Schauspielerin träumt. Nacht für Nacht steht sie auf der Bühne und verführt die Herren im Publikum mit ihren Tänzen. Unter ihnen ist Christian, ein Schriftsteller, der Satine verfallen ist. Der Zufall führt den ehrgeizigen Autor und die Kurtisane zusammen. Beide verlieben sich, doch ist der Zeitpunkt für eine Liaison denkbar schlecht. Gerade hat Theaterdirektor Zidler die schöne Satine beauftragt eine Beziehung mit dem vermögenden Herzog einzugehen, um so die Finanzierung eines Theaterstücks sicher zustellen... (The Movie Database (TMDB): 8Rotten Tomatoes Popcornmeter: 9Metascore: 8IMDb User Rating: 82019 (ProSieben, 20:15 Uhr)Sechster Teil der actionreichen Science-Fiction-Reihe mit Linda Hamilton, Arnold Schwarzenegger und Mackenzie Davis: Dani Ramos ist eine unbescholtene Bürgerin, die plötzlich aus dem Alltag gerissen wird, als ein hochentwickelter Terminator aus der Zukunft sie angreift. Zum Glück bekommt sie Hilfe von dem Cyborg Grace. Zeitgleich erhält Sarah Connor einen anonymen Hinweis auf die Ankunft des Rev-9, der Dani ausschalten will. Gemeinsam stellen sich die drei Frauen dem Kampf.The Movie Database (TMDB): 6Rotten Tomatoes Popcornmeter: 8Metascore: 4IMDb User Rating: 6