Gegenwart oder Retro-Action?

Blockbuster-Battle

Der heutige Sonntag bietet Action-Blockbuster pur – von Free-TV-Premiere bis 70er-Jahre-Klassiker alles dabei.

(RTL, 20:15 Uhr)Inprallen buchstäblich Welten aufeinander: Barry setzt seine Superkräfte ein, um in der Zeit zurückzureisen und vergangene Ereignisse zu manipulieren. Doch bei dem Versuch, seine Familie zu retten, verändert er versehentlich die Zukunft - und sieht sich plötzlich in einer Realität gefangen, in der General Zod zurückgekehrt ist, mit totaler Vernichtung droht und es keine Superhelden gibt, die zu Hilfe kommen könnten. Barrys einzige Hoffnung besteht darin, einen völlig anderen Batman aus dem Ruhestand zurückzuholen und einen gefangenen Kryptonier zu befreien - wenn auch nicht den, nach dem er eigentlich sucht. Barry muss die Welt retten, in der er sich befindet, um in die Zukunft zurückkehren zu können, die er kennt. Um das zu schaffen, bleibt ihm nur eine Möglichkeit: Er muss um sein Leben rennen. Aber wird es ausreichen, das ultimative Opfer zu erbringen, um das Universum neu zu ordnen?The Movie Database (TMDB): 6Rotten Tomatoes Popcornmeter: 8Metascore: 6IMDb User Rating: 8(ProSieben, 20:15 Uhr)Die Urzeit-Echse Godzilla ist wütend und greift eine Forschungseinrichtung der Firma Apex an; Madison, Bernie und Josh wollen herausfinden warum. Apex-Chef Simmons will die Hohlerde für Ressourcen erschließen und holt sich dafür die Hilfe von Dr. Nathan Lind und Riesengorilla Kong. Es kommt zum Kampf der Titanen, während sich im Hintergrund eine noch größere Gefahr zusammenbraut ...The Movie Database (TMDB): 8Rotten Tomatoes Popcornmeter: 9Metascore: 6IMDb User Rating: 7(Tele 5, 20:15 Uhr)Da der Planet Krypton kurz vor der Vernichtung steht, schickt der Außerirdische Jor-El seinen Sohn in einer Raumkapsel zu Erde. Dort wird das Kind von menschlichen Eltern großgezogen. Heute arbeitet Clark Kent als Reporter bei der Zeitung "Daily Planet" in der Stadt Metropolis. Auch Lois Lane ist dort beschäftigt. Allerdings ahnt niemand etwas von Clarks zweiter Identität: Er ist Superman, ein fliegender Held mit übernatürlichen Kräften! Als der Kriminelle Lex Luthor das Land mit Atomraketen bedroht, zeigt Superman, was er drauf hat. - Comicverfilmung und oscargekröntes Sciencefiction-Epos des Regisseurs Richard DonneThe Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Popcornmeter: 9Metascore: 8IMDb User Rating: 7