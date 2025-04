C+I dokumentiert den «Prozess gegen Michael Jackson»

TV-News

Im Juni blickt Crime + Investigation auf Michael Jacksons Freispruch zurück. Dem „King of Pop“ war vor 20 Jahren unter anderem sexueller Missbrauch eines Minderjährigen vorgeworfen worden.

Michael Jackson verstarb am 25. Juni 2009 im Alter von 50 Jahren an einer Überdosis des Narkosemittels Propofol. Zur Ruhe ist der „King of Pop“ seither aber noch immer nicht so recht gekommen. Immer wieder werden neue und alte Vorwürfe gegen Jackson erhoben, Dokumentarfilme produziert und Alben veröffentlicht. Zuletzt ging die Fortsetzung der vieldiskutierten Doku «Leaving Neverland» durch die Medien. Nun hat Crime + Investigation die Ausstrahlung vonangekündigt. Der Doku-Zweiteiler befasst sich mit dem Prozess gegen Jackson aus dem Jahr 2005, bei dem er in allen zehn Anklagepunkten (u. a. sexueller Missbrauch eines Minderjährigen) freigesprochen wurde.Die Ausstrahlung erfolgt rund um den 20. Jahrestages des Prozesses und ist für den 12. und 19. Juni jeweils donnerstags um 20:15 Uhr geplant. Die beiden anderthalbstündige Doku-Teile zeichnen die Chronologie der Vorwürfe gegen den Popstar, dessen Entgegnungen und das Verfahren, das am Bezirksgericht im kalifornischen Santa Maria stattfand, detailliert nach. Die im Jahr 2022 in den USA erstausgestrahlte Doku setzt dabei auf Gerichtsprotokolle, Archivmaterial, zuvor nicht gesendete Aufnahmen von Michael Jacksons persönlichem Videografen und auf mehr als dreißig Interviews mit Geschworenen, Anwälten, Zeitzeugen, Journalisten sowie Prominenten wie dem inzwischen verstorbenen US-Moderator Larry King, der als Entlastungszeuge für Michael Jackson in den Zeugenstand treten sollte, aber nicht aussagen durfte.Zu weiteren Personen, die in der Dokumentation zu Wort kommen, zählen die Journalistinnen Farai Chideya, Jane Velez-Mitchell, Alicia Quarles, Nancy Grace und Linda Deutsch, der Anwalt Thomas Mesereau, der Michael Jackson verteidigte, die Geschworenen Ray Hultman, Tammy Bolton und Melissa Herard, der Michael-Jackson-Biograf J. Randy Taraborrelli, der TV-Moderator Dan Abrams, der Staatsanwalt Ron Zonen, Michael Jacksons ehemaliger Mitarbeiter Vincent Amen, der frühere FBI-Agent und Autor Kenneth Lanning, der Psychologe Dr. Stanley Katz, die Journalisten Jem Aswad und Steve Knopper sowie Azja Pryor, die Ex-Frau des Comedians Chris Tucker, der der Familie Michael Jacksons nahestand.«Der Prozess gegen Michael Jackson» (Originaltitel: «The People v. Michael Jackson») wurde für den US-Sender A&E von STX Unscripted, LLC und Atlas Films, LLC produziert. Regie führte Stephanie Soechtig, die neben Kristin Lazure, Jason Goldberg, Ben Bitonti, Alan Welch und Cynthia Childs ebenfalls als Executive Producer fungierte. Seitens A&E zeichneten Brad Abramson, David Doss und Elaine Frontain Bryant als Executive Producer verantwortlich.