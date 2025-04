Kein «taff.» am 1. Mai

TV-News

Bereits drei Tage nach der Verlängerung fällt die Serie zu Gunsten von «The Big Bang Theory» aus.

ProSieben kündigte die Verlängerung des Boulevardmagazins «taff.» an, das künftig zwischen 17.00 und 18.20 Uhr ausgestrahlt wird. Die ProSieben-Nachrichten «newstime» wird künftig 20 Minuten dauern, bevor die Dosis «Die Simpsons» von zwei auf eine Folge reduziert wird. Doch schon am vierten Tag wird das Programm über den Haufen geworfen, denn es ist Tag der Arbeit.Zwischen 12.25 und 15.45 Uhr wiederholt ProSieben die Comedy-Serie. Das passiert in der Folge um 15.20 Uhr: Dales Ex-Frau June ist in ihrem Friseursalon auf einem Klecks Haargel ausgerutscht und hat sich das Knie verdreht. Als sie nicht mehr aus dem Stuhl kommt, ruft sie Dale um Hilfe. Abends klagt er über Rückenschmerzen. Als Meemaw die Ursache erfährt, ist sie entsetzt. Sheldon hingegen ist begeistert von Professor Boucher, der seine Klasse mit militärischer Disziplin führt. Doch die Begeisterung verfliegt so schnell, wie sie gekommen ist.Bis einschließlich 19.05 Uhr - mit einer zehnminütigen «:newstime»-Unterbrechung um 18.00 Uhr - läuft. Die Folgen stammen aus der vorletzten Staffel. Es geht um "The Geologist's Blamage": Bert bittet Sheldon um Hilfe bei einem geologischen Projekt. Natürlich macht der Nerd mit - versucht aber, seine Beteiligung geheim zu halten. Schließlich ist Geologie keine echte Wissenschaft. Raj freundet sich derweil mit Bernadettes Kollegin Ruchie an. Doch die will nur ein bisschen Spaß und Raj kann gar nicht verstehen, dass Ruchie nicht an die Magie der Liebe glaubt.