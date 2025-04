HR dreht zwei Frankfurter-«Tatorte»

TV-News

Die zwei Fälle „Licht“ und „Fackel“ entstehen in den kommenden Wochen.

Die Sommerhaus Filmproduktion dreht derzeit im Auftrag der ARD Degeto und des Hessischen Rundfunks die Folgen zwei und drei desmit Melika Foroutan und Edin Hasanovic. Gedreht wird noch bis zum 23. Mai in Frankfurt, Heusenstamm, Offenbach, Oberursel, Wiesbaden und Eschborn. Bereits im Oktober und November werden die Filme ausgestrahlt.Drehbuchautor für „Licht“ ist Senad Halilbašić, der auch das Buch für den ersten Fall „Dunkelheit“ geschrieben hat. Sebastian Heeg und Tom Schilling haben das Drehbuch für „Fackel” geschrieben. Regie führt bei beiden Filmen Rick Ostermann. In „Licht“ sind in weiteren Rollen zu sehen: Alexander Weise, Dörte Lyssewski, Joël Ameloot, Meinhard Neumann, Judith Engel, Mieke Schymura, Pablo Striebeck, Petra Hartung, Beat Marti, Felician Hohnloser, Bettina Kaminski, Christoph Pütthoff, Nuriye Jendroßek, Benjamin Nippe und Marcel Stefanski. Weitere Rollen in „Fackel“ spielen Katharina Heyer, Judith Engel, Gordana Boban, Michael Schenk, Nadja Bobyleva, Petra Friedrich, Doris Plenert, Atef Vogel und Rainer Ewerrien.Sechs Jahre ist es her, dass in „Licht“ die dreijährige Viktoria Reiter und ihr Vater Julian spurlos verschwanden. Als die Ermittlungen nach einem Jahr ergebnislos blieben, wurde der Fall mit Verdacht auf erweiterten Suizid zu den Altfällen gelegt. Doch Viktorias Mutter Anna Reiter (Maren Eggert) zweifelt an dieser Theorie - und sucht auch Jahre später unermüdlich nach ihrem Kind. Auch Maryam Azadi (Melika Foroutan), die damals als Kommissarin bei der Vermisstenstelle ermittelte, lässt der mysteriöse Fall nicht los. Als Anna in ihrer Verzweiflung einen Aufruf in den sozialen Netzwerken startet und eine Belohnung für jeden noch so kleinen Hinweis auf Viktorias Verbleib in Aussicht stellt, überschlagen sich die Ereignisse: Ein Obdachloser behauptet, Viktoria sei noch am Leben und bittet Anna um ein Treffen. Kurz darauf ist auch Anna verschwunden - und wird zur Hauptverdächtigen in einem Mordfall. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Hamza Kulina (Edin Hasanovic), der sich zeitgleich durch eine interne Ermittlung kämpft, nimmt Maryam die Ermittlungen auf.Jahre nach einem verheerenden Hochhausbrand mit dreizehn Toten trifft Kommissar Hamza Kulina (Edin Hasanovic) bei einer Mahnwache in der „Fackel“ unerwartet seine Ex-Freundin wieder. Almila (Seyneb Saleh) hat ihre Mutter in den Flammen verloren und kämpft seitdem unermüdlich für Gerechtigkeit. Das Hochhaus mit Sozialwohnungen stand innerhalb weniger Minuten in Flammen - vermutlich durch billiges Dämmmaterial, das entgegen den Vorschriften verbaut wurde. Als eine Untersuchungskommission, die die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen sollte, ergebnislos zu enden droht, bittet Almila Hamza um Hilfe. Die Ermittlungen führen Hamza Kulina und seine Kollegin Maryam Azadi (Melika Foroutan) von einem mysteriösen Todesfall zu dem Geschäftsführer eines Baustoffkonzerns (Stephan Luca) mit engen Verbindungen in die Politik. Doch je näher die Kommissare der Wahrheit kommen, desto größer wird die Gefahr - für ihre Ermittlungen und für sie selbst.