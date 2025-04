ID setzt auf «Toxic» mit Elizabeth Cahmbers

US-Fernsehen

Die neue Doku-Reihe erforscht die dunkle Seite der Liebe.

Investigation Discovery hat das Datum fürbekannt gegeben, eine neue, aufschlussreiche Serie, die von Elizabeth Chambers moderiert wird. In dieser sechsteiligen Serie taucht Chambers auf der Grundlage ihrer Erfahrung und ihres Hintergrunds als investigative Journalistin in die dunkle und verdrehte Seite von Beziehungen ein. Durch Gespräche mit Überlebenden aus dem ganzen Land bringt Chambers die Zuschauer in die rauen und realen Geschichten derer, die von destruktiven Beziehungsdynamiken betroffen sind, und zeigt die anhaltenden Traumata und Tragödien, die aus ungesunden Beziehungen resultieren können. «Toxic» wird am Montag, dem 5. Mai, um 22:00 Uhr auf ID erstmals ausgestrahlt und kann auf Max gestreamt werden.„Bei ID sind wir fest entschlossen, das Bewusstsein zu schärfen und den Dialog über ungesunde Beziehungsdynamiken und Gewalt in der Partnerschaft zu fördern. Mit «Toxic» wollen wir den Stimmen der Überlebenden mehr Gehör verschaffen und weiterhin wirkungsvolle Gespräche führen, um sicherzustellen, dass unsere Initiative „Keine Entschuldigung für Missbrauch“ das ganze Jahr über im Mittelpunkt von ID steht, nicht nur im Oktober. Wir sind unglaublich dankbar für Elizabeths Partnerschaft bei dieser Serie: Ihre Leidenschaft, ihr Einfühlungsvermögen und ihre Fürsorge haben einen sicheren Raum geschaffen, in dem Überlebende ihre Stimme erheben und ihre Geschichten teilen können“, sagte Jason Sarlanis, Präsident von ID.Im Laufe der Staffel wird «Toxic» Chambers dabei begleiten, wie sie verschiedene Fälle aus dem ganzen Land untersucht, bei denen es um toxische Beziehungen geht, die von Gewalt, Manipulation und Betrug geprägt sind. Bei jedem Fall trifft sich Chambers mit Überlebenden sowie mit Familienmitgliedern und Angehörigen der Opfer, um ihre Geschichten zu vertiefen und sich für einen Anschein von Abschluss oder Gerechtigkeit einzusetzen, während sie ihre eigenen Heilungswege beschreiten. In der Premiere der Staffel, „Sleeping with a Stranger“, die am Montag, dem 5. Mai, um 22:00 Uhr auf ID ausgestrahlt wird, spricht Chambers mit Kelly Sutliff, ihren Freunden und ihrer Familie darüber, wie sich Kellys stürmische Romanze mit ihrem Ex-Mann von einem Märchen in einen Albtraum verwandelte, der sie immer noch verfolgt.