«Brokenwood Mysteries» läuft wieder bei Acorn

US-Fernsehen

Der Fernsehsender hat sich die neuen Folgen eingekauft.

Die skurrile, bei den Fans beliebte Krimiseriekehrt am Montag, dem 21. April, mit einer brandneuen Staffel exklusiv auf Acorn TV in den USA und Kanada zurück. Weitere Episoden der sechsteiligen elften Staffel der Serie werden wöchentlich montags auf der Plattform veröffentlicht. In der fesselnden Serie, in der Neill Rea («Go Girls») als Detective Senior Sergeant Mike Shepherd und Fern Sutherland («The Almighty Johnsons») als vorbildliche Detective Kristin Sims auftreten, untersucht das beeindruckende Duo mit seinem Team Verbrechen in der verschlafenen und geheimnisvollen Stadt Brokenwood in Neuseeland.Von scheinbar übernatürlichen Vorfällen in der idyllischen Gemeinde Brokenwood bis hin zu mysteriösen Morden mit verborgenen Motiven – in der 11. Staffel der Serie tauchen Shepherd und sein Team in ein Netz aus Täuschung, Gier und dunklen Geheimnissen ein und setzen weniger konventionelle Methoden ein, um ihre bisher verwirrendsten Fälle zu lösen. In der brandneuen Staffel von «The Brokenwood Mysteries» kehren auch Cristina Serban Ionda («Filthy Rich») als exzentrische Pathologin Dr. Gina Kadinsky und Jarod Rawiri («Shortland Street») als sachlicher Detective Constable Daniel Chalmers zurück.«The Brokenwood Mysteries», eine exklusive Acorn-TV-Serie, wird von South Pacific Pictures produziert. Tim Balme ist Chefautor und Produzent und hat die Episoden zur Premiere und zum Finale der Staffel geschrieben. Laura Hill und Roy Ward schrieben die Episoden 2 und 5, Tania Klouwens schrieb Episode 3 und Mike Smith schrieb Episode 4. Smith führte auch Regie bei den Episoden 1 und 4, während Ian Hughes Regie bei Episode 2 führte, Jacqueline Nairn Regie bei Episode 3 führte, Awanui Simich-Pene Regie bei Episode 5 führte und Katie Wolfe Regie bei Episode 6 führte. Die Serie wird von Sally Campbell, Kelly Martin und Andrew Szusterman als ausführende Produzenten geleitet.