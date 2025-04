Hanna Plaß: Nach meinem Gefühl sieht das Leben keine Trennung zwischen Humor und Ernst vor

Interview

An Karfreitag sendet das ZDF «Das gläserne King», indem die Entfremdung zwischen Mutter und Tochter im Mittelpunkt steht. Plaß konnte sich am Besten mit Gesprächen einer Freundin auf die Rolle vorbereiten.

Das gläserne Kind handelt von der Annäherung zwischen Mutter Anne und ihrer Tochter Helen nach dem Tod ihres Sohnes und Helens Bruders Lukas und 7 Jahren Funkstille.Genau diese Vielschichtigkeit. Mich hat gereizt, wie die verschiedenen Anteile ihrer Persönlichkeit in Konflikt kommen. Die kindliche Helen, die erwachsene Helen, die trauernde Helen, die Mutter…Es gibt Blogs und Erfahrungsberichte, aber trotzdem ist jede Erfahrung individuell und abhängig von den Personen, und wie sie das Erzählte erlebt haben. Das zu verstehen, war für mich das Wichtigste.Wir haben schon einmal 2011 Mutter und Tochter gespielt und konnten auf diesen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Und wir haben uns an mehreren Wochenenden getroffen und vor allem die Streitszene erarbeitet.Wenn sie glass child im Internet eingeben, kommen unendlich viele Vorträge und Chatverläufe zum Vorschein. Mir hat aber am meisten das Gespräch mit einer Freundin geholfen, die in einer ähnlichen Situation aufgewachsen ist.Nach meinem Gefühl sieht das Leben keine Trennung zwischen Humor und Ernst vor. Jedes Licht bringt seinen Schatten. Es würde sich irreal anfühlen nur einen Aspekt beleuchten zu wollen.Helen ist nicht der Typ, der vor der Vergangenheit flieht. Sie sah keinen Weg mehr mit ihrer Mutter zusammen zu leben, deshalb ist sie nach Amerika gegangen. In Amerika gab es nach sieben Jahren keinen Weg mehr als Alleinerziehende, Arbeit und Fürsorge unter einen Hut zu bringen, deshalb kommt sie zurück. Ich mag die Pragmatik, mit der sie Entscheidungen trifft und dann mit den Konsequenzen umgeht.Ich glaube, dass Helen mit Lukas eine viel intensivere Wahrnehmung für das Leben erlernt hat, die den meisten Menschen nicht zugänglich ist. Auch wenn darin viel Schmerz und Erschöpfung liegt. Ihren Sohn Luke zu nennen ist, glaube ich, eine Erinnerung oder ein Denkmal, dass sie erinnern soll: Nimm wahr, wie sich das Licht im Wasser spiegelt, wie die Blätter im Wind rauschen, da liegt die Magie des Moments. Gerade im Großwerden des eigenen Kindes ist jeder Moment kostbar.Nicht zu wissen, wann man sich, ob man sich eigentlich jemals wirklich abgenabelt hat von der eigenen Mutter. Ob man eigenständig und versorgt genug ist. Das sind Dinge, die mich selbst immer wieder beschäftigen. Und dass sich dieser Prozess bei Helen und ihrem eigenen Kind Luke spiegelt, hat mich sehr berührt.Suki M. Roessel kann unendlich viel Energie halten. Sie ist wie ein Magnet für interessante Perspektiven und Gespräche, weil sie immer wirklich da ist. Es gibt wenig Lebendigeres.Meine größte Hoffnung ist, dass der Film Mut macht, aufeinander zuzugehen. Und uns unsere eigenen Rückzüge und Schutzhaltungen bewusst zu machen, damit wir öfter unterm Visier hervorlugen können.Ich halte mich für eine geborene Komödiantin, weil ich anspruchsvollen Themen liebe und schrecklich ernst nehme, aber mich selber nicht. Da gibt es einen sehr ulkigen Spielraum.Sehr gerne! Er handelt von meiner Großmutter und ihren Kampf gegen den Maulwurf in ihrem Garten. Sie wurde 1935 in die Weite des friesischen Horizonts und mitten im Faschismus geboren. Der Western wird zu einer Metapher für den Umgang der vergessenen Generation mit Gefühlen und Erinnerungen. Und er hat gerade den Publikumspreis auf dem Festival Schleswig-Holstein gewonnen. Das freut mich sehr!Ich habe gelernt, dass ich gar nicht so schlecht darin bin, Regie zu führen, deshalb werde ich das auf jeden Fall weiter machen. Und ich habe verstanden wie viel es noch zu lernen und zu verstehen gibt, auch deshalb kann ich definitiv nicht damit aufhören, mich für Geschichten zu interessieren. Aber dafür gibt es viele Formen.