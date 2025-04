Netflix setzt «Devil May Cry» fort

US-Fernsehen

Die Anime-Serie basiert auf dem Videospiel von Capcom.

Erst am 3. April 2025 ist jüngste Verfilmung des Videospielsals Anime-Serie beim Streamingdienst Netflix erschienen. Studio Mir, Adi Shankar Animation und Capcom haben in den Vereinigten Staaten von Amerika und Südkorea die achtteilige Serie hergestellt.Netflix gab heute bekannt, dass es «Devil May Cry» für eine zweite Staffel verlängert hat. Die erste Staffel debütierte auf Platz 4 der globalen Top-10-Liste mit 5,3 Millionen Aufrufen in nur drei Tagen, erreichte die Top 10 in 87 Ländern und erhielt auf Rotten Tomatoes eine Kritikerwertung von 95 Prozent. In dieser animierten Adaption des beliebten Capcom-Spiels und nach der Vision von Adi Shankar sind finstere Mächte am Werk, um das Portal zwischen der Welt der Menschen und der Dämonen zu öffnen. Mittendrin befindet sich Dante, ein verwaistes Dämonenjäger-Mietobjekt, das nicht ahnt, dass das Schicksal beider Welten von ihm abhängt.Der Weiße Hase, ein dämonischer Terrorist, inszeniert einen Einbruch in das Vatikanmuseum, um das Force Edge zu stehlen, ein Schwert, das einst dem legendären Dämon Sparda gehörte, der sich gegen seine eigene Art wandte, um sich der Menschheit anzuschließen und eine magische Barriere zwischen Hölle und Erde zu errichten. Der Hase tötet seine Soldaten und sprengt das Gebäude in die Luft. Er verkündet, dass er einen Dämonenjäger finden muss, um die Barriere zu zerstören und die Apokalypse einzuleiten. Nach dem Angriff trifft sich die US-Regierung mit Dr. Fisher, einem Wissenschaftler von DARKCOM, einer interdimensionalen Sicherheitsfirma, die von Vizepräsidentin Baines finanziert wird, um eine Strategie zu entwickeln. Durch die Befragung des Informationsmaklers Enzo Ferino schließen Baines und Fisher, dass das Weiße Kaninchen die Barriere nicht ohne Spardas magisches Amulett zerstören kann, das er in zwei Hälften geteilt hat, um es schwerer zu finden. Enzo erzählt ihnen, dass das weiße Kaninchen nach einem Jäger namens Dante sucht, und ihnen wird klar, dass er das fehlende Teil haben muss. Währenddessen tritt Dante gegen Plasma an, einen Dämon, der seine Gestalt verändern kann und es trotz der Tatsache, dass er die Gestalt eines Babys und Dantes verstorbenen Zwillingsbruders Vergil angenommen hat, nicht schafft, dessen Hälfte des Amuletts zu stehlen.