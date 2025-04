«Germanys Next Topmodel»-Interesse steigt leicht

Quotennews

Bei «Dr. Rick & Dr. Nick» traf man sich mit der Schauspielerin Eva Longoria.

Zwischen 20.15 und 23.10 Uhr packte ProSieben in einer neuen-Ausgabe unter anderem den stressigen Jetset-Alltag der Models. So reisten sie von der Berlin Fashion Week nach Los Angeles, während der Gewinner der Zadig & Voltaire-Kampage nach Paris flog. Außerdem drehte man mit «Die Bergretter»-Star Sebastian Ströbel.Die Folge mit Heidi Klum und Paris Jackson erreichte 1,54 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren und verbuchte einen Marktanteil von 7,2 Prozent. Unter den werberelevanten Zuschauern befanden sich 0,78 Millionen, die 17,0 Prozent Marktanteil mitbrachten. Vor acht Tagen wurden 1,35 Millionen Zuschauer ermittelt, der Marktanteil lag bei 5,8 Prozent. Es wurden 0,73 Millionen junge Menschen erreicht, das hieß 15,0 Prozent.Eine neue Ausgabe vonbeschäftigte sich mit Eva Longoria und ihrem Charity-Event. Die Folge „Rookies und Glamour“ holte nur 0,26 Millionen Menschen ab, der Marktanteil bewegte sich bei 2,4 Prozent. Unter den jungen Menschen waren 0,16 Millionen, sodass man auf 6,6 Prozent kam. Mit der 20.15 Uhr-Wiederholung vonab 00.05 Uhr war bei ProSieben der Ofen aus: Es wurden 0,05 Millionen Zuschauer gesichtet. In der Zielgruppe waren nur 0,04 Millionen dabei, der Marktanteil belief sich auf 3,9 Prozent.