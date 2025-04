Gordon Ramsay geht undercover

US-Fernsehen

In dem neuen Format will er Amerikas schmutzigste Restaurant retten.

Gastronomen, die auf der Suche nach einer schnellen Lösung oder einem Social-Media-Glow-up sind, werden in der brandneuen, improvisierten Serievon FOX die Überraschung ihres Lebens erleben, wenn der berühmte kulinarische Titan Gordon Ramsay seine typischen Kochmesser gegen ein hochmodernes Überwachungsfahrzeug und modernste Spionagesoftware eintauscht. In einer Premiere der Serie von Gordon Ramsay wird sich Chefkoch Ramsay im Schutz der Nacht in angeschlagene Restaurants wagen. Mit Hilfe einer geheimen Quelle im Inneren wird er rohe, ungefilterte Beweise sammeln und einen 360-Grad-Blick auf die Hauptprobleme jedes Restaurants erhalten. «Gordon Ramsays Secret Service» wird am Mittwoch, den 21. Mai um 21 Uhr auf FOX ausgestrahlt.Ein Insider wird nicht nur für das Personal ein Geheimnis bleiben, sondern auch Ramsay dabei helfen, das Restaurant nach Feierabend zu infiltrieren, um eine dramatische nächtliche Schwarzlicht-Küchenuntersuchung durchzuführen, die mehr Schmutz und Widerwärtigkeiten als je zuvor aufdeckt. Bis Ramsay seine Identität preisgibt, wird es für das Personal zu spät sein, ihre kulinarischen Verbrechen zu vertuschen. «Gordon Ramsays Secret Service» wird seine bisher schwierigste Aufgabe sein, da er drastische Maßnahmen ergreift, um nicht nur das Restaurant, sondern auch das Personal zu verändern. Denn Gordon weiß, dass er zwar die Speisekarte aufwerten und das Restaurant renovieren kann, aber die wichtigste Veränderung muss von den Menschen selbst kommen. Sind das Restaurant und das Personal bereit, Gordons Mission zu akzeptieren, oder sind sie zu weit weg, um gerettet zu werden?„Im Laufe der Jahre habe ich zusammen mit meinen Partnern bei FOX viele gewagte Abenteuer erlebt“, sagte Gordon Ramsay. ‚Und Secret Service ist das kühnste von allen! Mit verdeckter Hilfe und modernster Technologie kann ich mit diesen Restaurants voll auf ‘MI6' gehen ... und sie werden es nie kommen sehen.“„Gordon gehört zu den produktivsten kreativen Köpfen in der Geschichte des Fernsehens und hat sich im Laufe der Zeit eine unglaubliche Fangemeinde aufgebaut, die inzwischen fast sechs Milliarden Zuschauer erreicht hat und weiter wächst“, sagte Michael Thorn, Präsident von FOX Television Network. “Mit grenzenlosem Talent verleiht Gordon jeder seiner Serien eine eigene, bemerkenswerte Persönlichkeit und unübertroffene Spannung, ein Ruf, den er mit diesem großartigen neuen Konzept, das seine Fans wieder einmal unendlich fesseln wird, sicherlich aufrechterhält.“«Gordon Ramsay's Secret Service» wird von Studio Ramsay Global und FOX Alternative Entertainment produziert. Ramsay ist als ausführender Produzent tätig, während Bill Langworthy als ausführender Produzent und Showrunner fungiert.