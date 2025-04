Grünes Licht für «Carrie»

US-Fernsehen

Das Buch von Stephen King wird offiziell verfilmt.

Amazons Streaming-Dienst Prime Video hat den offiziellen Beginn der Dreharbeiten zubekannt gegeben. Die Serie, die auf dem gleichnamigen Buch von Stephen King basiert, ist in Vorbereitung. Mittlerweile steht fest, dass Summer H. Howell die Titelrolle übernehmen wird und Siena Agudong als Sue Snell zu sehen sein wird. Gedreht werden die acht Episoden im Sommer 2025 in Vancouver. Als Showrunner, Autor und Produzent fungiert Horror-Experte Mike Flanagan.„«Carrie» ist eine ikonische Geschichte, die die Zeit überdauert hat und weiterhin von kultureller Relevanz ist“, sagt Vernon Sanders, Leiter der Fernsehabteilung der Amazon MGM Studios. "Mit Mike Flanagan an der Spitze und einem erfahrenen Team, zu dem auch der ausführende Produzent Trevor Macy gehört, wird diese provokante Serie unsere Kunden auf der ganzen Welt begeistern.Basierend auf Stephen Kings gleichnamigem Debütroman wird die Serie als „gewagte, zeitgemäße Neuinterpretation der Geschichte der Außenseiterin Carrie White (Howell) beschrieben, die ihr Leben in Isolation mit ihrer dominanten Mutter verbracht hat. Nach dem plötzlichen und unerwarteten Tod ihres Vaters muss sich Carrie mit der fremden Welt der öffentlichen Highschool, einem Mobbing-Skandal, der ihre Gemeinde erschüttert, und dem Auftauchen mysteriöser telekinetischer Kräfte auseinandersetzen“.