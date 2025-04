James Cameron will Blockbuster-Kosten senken

Kino-News

Der Regisseur von «Titanic» und «Avatar» findet die gegenwärtige Preise zu hoch.

Fast 400 Millionen US-Dollar investierte Disney in «Indiana Jones und der Jüngling des Schicksals», der im Sommer 2023 mit einem Einspielergebnis von 384 Millionen US-Dollar floppte. Aktuell läuft «Schneewittchen» in den Kinos, das Budget von 270 Millionen US-Dollar wird der Film wohl nicht einspielen. Die Kosten für Blockbuster sind aus dem Ruder gelaufen und werden sich nicht mehr rechnen.«Titanic»-Regisseur James Cameron sagte im Podcast «Boz tot he Feature», die Zukunft der Blockbuster-Filme hänge davon ab, ob es gelinge, „die Kosten für [VFX] zu halbieren“. Der Oscar-Preisträger versucht, die Preise mit Hilfe künstlicher Intelligenz zu senken. Allerdings will Cameron nicht, dass die Menschen am Set dadurch ersetzt werden. Im September 2024 gab Cameron bekannt, dass er dem Vorstand von Stability AI, dem Unternehmen hinter dem Text-zu-Bild-Modell Stable Diffusion, beitreten wird.Das US-Branchenblatt „Variety“ zitiert den Filmemacher: „Früher hätte ich eine Firma gegründet, um das herauszufinden. Ich habe gelernt, dass das vielleicht nicht der beste Weg ist. Also habe ich mir gesagt, okay, ich trete in den Vorstand eines guten, wettbewerbsfähigen Unternehmens ein, das eine gute Erfolgsbilanz vorweisen kann. Mein Ziel war es nicht unbedingt, viel Geld zu verdienen. Mein Ziel war es, die Branche zu verstehen, zu verstehen, was die Entwickler bewegt. Was ist ihr Ziel? Wie sieht ihr Entwicklungszyklus aus? Wie viele Ressourcen müssen sie einsetzen, um ein neues Modell zu erstellen, das eine bestimmte Aufgabe erfüllt, und mein Ziel war es, zu versuchen, es in einen VFX-Workflow zu integrieren“.