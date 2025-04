Die BBC kauft ARD-Serie «Spuren»

England

Das junge Format von Studiocanal wird bei BBC Four zu sehen sein.

Die BBC hat die deutsche vierteilige Serievon Studiocanal erworben. Die Serie, die von Robert Hummel und Martina Mouchot geschrieben wurde und auf dem Sachbuch „SOKO Erle“ von Walter Roth basiert, folgt einer polizeilichen Untersuchung aus dem Jahr 2016 über die mysteriösen Morde an zwei jungen Frauen in Süddeutschland.Das Format für BBC iPlayer und BBC Four verbindet zwei reale Kriminalfälle aus dem Jahr 2016 in Südbaden zu einem fesselnden fiktionalen Polizeidrama, bei dem die glaubwürdige Darstellung der Ermittlungsarbeit im Mittelpunkt steht. Eine junge Frau wird vermisst. Nach intensiver Suche wird ihre Leiche gefunden, erschlagen von einem unbekannten Angreifer. Kriminalhauptkommissarin Barbara Kramer (Nina Kunzendorf) von der Polizei Lauburg und ihr Team, darunter Thomas Riedle (Tilman Strauß), beginnen mit der Suche nach dem Täter. Sie sprechen mit Zeugen und sammeln Beweise, aber schnelle Erfolge bleiben aus.Das Team wächst zu einer großen Sonderkommission heran, sichert Hunderte von Hinweisen und versucht, diese miteinander in Verbindung zu bringen. Darüber hinaus müssen sie sich mit einem zweiten Mord auseinandersetzen, bei dem unklar ist, ob er mit dem ersten in Zusammenhang steht, und es zeichnen sich Parallelen zu einem ähnlichen Fall in Österreich ab, der vier Jahre zuvor stattgefunden hat. Unter den wachsamen Augen der besorgten Öffentlichkeit stehen die Polizeibeamten monatelang unter zunehmendem Druck, bis ihre Beharrlichkeit schließlich belohnt wird.Sue Deeks, Leiterin der Programmakquise bei BBC, sagt: „«Spuren» ist eine authentische und fesselnde Krimiserie, die sich auf die Arbeit eines akribischen Ermittlungsteams konzentriert. Die Serie ist nicht nur ein spannender Krimi, sondern bietet auch einen detaillierten Einblick in die Herausforderungen bei der Aufklärung komplexer Verbrechen und die psychologischen Belastungen für die an solchen hochriskanten Ermittlungen Beteiligten.“Die Hauptrollen spielen Nina Kunzendorf als Barbara Kramer und Tilman Strauß als Thomas Riedle. Weitere Rollen sind besetzt mit Aliki Hirsch, Božidar Kocevski, Atrin Haghdoust, David Richter, Liliane Amuat, Florian Hertweck, Markus Krojer, Katja Bürkle, Sophia Schober und Mira Huber. «Spuren» ist eine Produktion von Lailaps Film (ein STUDIOCANAL-Unternehmen) mit dem SWR und wird vom FilmFernsehFonds Bayern unterstützt. Produzent ist Nils Dünker, die ausführende Produzentin ist Caroline Daube, Regie führt Stefan Krohmer und die Redakteurin des SWR ist Katharina Dufner. Der Vertrieb erfolgt durch STUDIOCANAL.