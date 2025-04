Ein sehr gutes Quiz (mit einem guten Ende)?

Quotennews

Konnten Joko & Klaas gestern nochmal Argumente für eine Fortsetzung ihrer neuen Quiz-Reihe sammeln?

Vier Live-Ausgaben vonwurden angekündigt. Das bedeutet, dass sich die einmonatige Reise an verschiedene Locations in Deutschland und Österreich mit der gestrigen Show ihrem (vorläufigen) Ende zuneigte. Vielleicht konnte zu diesem Anlass ja nochmal eine Steigerung generiert werden, um eine potenzielle Fortführung niet- und nagelfest zu machen.Nun, dieses Mal waren es bei den Werberelevanten leicht gestiegene 0,51 Millionen, die sehen wollten, wie das mehrwöchige Experiment ausgeht. Sie bescherten dem zuständigen Florida-Team einen Anteil von klar verbesserten 13,4 Prozent, die im Vergleich zu den letzten zwei Wochen heiterer stimmen werden. Im Vergleich zur Vorwoche, als 0,50 Millionen zu 11,9 Prozent erhoben wurden, ging es zumindest im Marktanteil um fast 2 Prozentpunkte hoch - man sicherte damit Rang 2 knapp hinter Barbara Schöneberger. Insgesamt waren 0,75 Millionen Einschaltende zugegen, die schwache 3,9 Prozent mitbrachten. Ob das alles die Zukunft der On-Location-Show sichern wird, und ob Florida überhaupt weiter machen will, wird sich in einiger Zeit erst herausstellen. Insgesamt schalteten 0,75 Millionen Zuschauer ein.Schwestersender Sat.1 hatte an diesem Samstag-Morgen auch wieder deutlich mehr Glück. Dort wurde erneut dasauf Sendung gelassen. Das Einschaltverhalten der Umworbenen belief sich auf klar verbesserte und letztlich erfreuliche 10,7 Prozent bei 0,10 Millionen Werberelevanten. Letzte Woche waren es nur um die sieben Prozent Marktanteil. Uninteressant auch nicht die Performance bei der Gesamtzuschauerschaft, welche ordentliche 8,1Prozent am Markt für die Sendung herausholte - 0,37 Millionen insgesamt waren dabei.