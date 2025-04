Blockbuster-Battle

Mit «Eternals» schickt ProSieben gleich zehn Superhelden ins Rennen. Kann der Marvel-Film gegen die Klassiker «Das Gewand» und «Mary Poppins» mithalten?

(ProSieben, 20:15 Uhr)Die Eternals sind unsterbliche Außerirdische mit übernatürlichen Kräften, die seit sieben Jahrtausenden auf der Erde leben. Ihre Aufgabe ist es, die Menschheit vor den gefährlichen Deviants zu schützen. Als ihre Erzfeinde nach Jahrhunderten plötzlich zurückkehren und für Unruhe sorgen, stehen die Superhelden vor der Herausforderung, die Welt zu retten. Quotenmeter zog in seiner Kino-Kritik dieses Fazit: „Mit «Eternals» werden uns gleich zehn neue Superhelden aus dem Marvel-Universum vorgestellt. Richtig warm wird man mit ihnen nicht, weil sie eine Spur zu super sind.“The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Popcornmeter: 8Metascore: 5IMDb User Rating: 6(3sat, 20:15 Uhr)Der junge römische Tribun Marcellus Gallio legt sich mit dem künftigen Kaiser Caligula an und wird nach Palästina versetzt. Dort gerät er in Konflikt zwischen Loyalität und Glauben. Marcellus wird von dem römischen Statthalter Pontius Pilatus beauftragt, die Kreuzigung von Jesus Christus zu bewachen. Heillos betrunken, gewinnt der Lebemann beim Würfelspiel das Gewand des Gekreuzigten - was sein Leben in seinen Grundfesten erschüttert. Als kurz nach dem Tod Jesu ein Gewitter losbricht, versucht sich Marcello mit dem Gewand vor dem Regen zu schützen. Doch bei der Berührung des Stoffes verfällt er in Agonie. Erschrocken wirft er das Gewand weg. Doch wenig später erhält er den Auftrag, es zu suchen und nach Rom zu bringen. Seine Erlebnisse bei der Suche bekehren ihn schließlich zum Christentum – was ihn das Leben kostet.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Popcornmeter: 7Metascore: /IMDb User Rating: 7(Disney Channel, 20:15 Uhr)Im Haus des Londoner Bankdirektors Banks bemüht man sich zwar um eine standesgemäß strenge Erziehung der beiden Kinder Jane und Michael. Doch die zwei Strolche sind nicht leicht zu zähmen. Als ihr Kindermädchen entnervt kündigt, muss sofort Ersatz her, denn Mrs Banks kümmert sich als engagierte Frauenrechtlerin mehr um die Rechte der Frau als um die Nachkommen. Glücklicherweise weht da ein günstiger Wind die gute Fee Mary Poppins ins Haus, die den Job übernimmt. Mit ihren magischen Kräften gewinnt sie im Nu die Herzen der Kinder und eröffnet ihnen ein Wunderland der Fantasie und der Lebensfreude. Als der strenge Vater das tolle Treiben unterbinden und die zwei mit dem Ernst des Lebens bekannt machen will, endet der Versuch in einer Katastrophe. Diese macht aber aus dem Bankier wieder einen Menschen.The Movie Database (TMDB): 8Rotten Tomatoes Popcornmeter: 9Metascore: 9IMDb User Rating: 8