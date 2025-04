Quotencheck

von Mario Thunert 14. April 2025, 12:00 Uhr

Jörg Pilawa hatte in den letzten Monaten gut zu tun – zahlten sich seine Überstunden aus?

Mit Beginn der dritten Runde wurde die Dosis der Sat.1-Quizshowdeutlich erhöht. Statt einzelne Staffeln in einem abgesteckten Zeitraum zu senden, setzte man in den letzten Monaten an Donnerstag-Abenden nahezu durchgängig auf das Format – mal abgesehen von einigen eingestreuten Wiederholungen.Schaut man sich die Zahlen vom Donnerstag, den 3. Oktober 2024 um 20.15 Uhr, an, dann kann man von einem ordentlichen aber nicht prallen Start sprechen. 0,46 Millionen jüngere Zuschaltende sorgten für einen einstelligen Anteil von vernünftigen 8,3 Prozent. Durchwachsen war die Performance hingegen bei den Älteren, welche nur zu ausbaufähigen 5,0 Prozent (1,30 Millionen) dabei waren.Eine Woche später stand die Bewährungsprobe an, ob die Anfangszahlen in den nächsten Wochen wieder in die Zweistelligkeit gehoben werden konnten. Tatsächlich verbesserte sich der Zielgruppen-Anteil auf ganz tolle 13,2 Prozent, weil 0,56 Millionen aus dieser Alterskategorie miträtselten. Auch insgesamt ging es auf 1,72 Millionen und 7,1 Prozent hoch.Bis zum Ende des Jahres 2024 gelang es dem Quizonkel in diesem Fahrwasser eine starke Phase zu halten, in der fünf weitere Ausgaben auf zweistellige Quotenprozente vorstoßen konnten. Am 31. Oktober waren es beispielsweise wieder pralle 12,7, am 12. Dezember etwa vitale 10,8 Prozent bei um die 0,50 Millionen Umworbenen.In 2025 setzt es dann allerdings eine Zäsur, in deren Folge zweistellige Größenordnungen bei den 14-49-Jährigen deutlich seltener zu beobachten waren. Zwar gelang am 31. Januar nochmal ein super Ergebnis von 12,4 Prozent, doch danach ging es bergab und man verharrte durchweg in der Einstelligkeit. Anfang Februar erlebte Pilawa dabei seine schwächste Zeit, die gar nur Werte um 6 Prozent in der Zielgruppe hervorbrachte. Auch bei den Älteren ging es zwischenzeitlich auf 5,0 Prozent (1,33 Millionen) runter. Ende Februar bis Ende März steigerte sichdann immerhin wieder etwas in eine passable Range um 7 und 8 Prozent der Jüngeren.Zum Abschluss gelang dann zumindest nochmal ein kleiner Schlussspurt, der Steigerungen auf 8,5 und wieder klar erfreuliche 9,2 Prozent mit sich führte. Die entsprechenden Reichweiten der Werberelevanten bewegten sich bei 0,42 beziehungsweise 0,47 Millionen. Das Gesamtpublikum eroberte derweil die 6-Prozent-Hürde zurück und lag verbessert bei etwa 1,50 Millionen Zuschauenden.Mit Blick auf die Abrechnung der dritten Runde ergeben sich Mittelwerte von guten 9,4 Prozent (0,47 Millionen) bezüglich der Jüngeren sowie mäßige 6,0 Prozent (1,50 Millionen) bezüglich der Älteren. Zwar kann Sat.1 den Quizfans durchaus mehr Episoden pro Staffel zumuten, im neuen Jahr wurde der Bogen dann scheinbar aber doch zu arg überspannt.