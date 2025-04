«Die Dekoprofis» sind zum dritten Mal zweistellig unterwegs

Quotennews

Seit gut zwei Jahren laufen «Die Dekoprofis» bei VOX - erst zum dritten Mal gelingt gestern ein zweistelliger Marktanteil im Bereich der Zielgruppe.

Schlussendlich muss man auch kleine Siege feiern. Weswegen bedarf es dieser Phrase zu Beginn? Nun, VOX kann auf den gestrigen Nachmittag an sich nicht wirklich stolz sein. Ab 16 Uhr übernimmtwie gewohnt das Programm. Das läuft seit Wochen ordentlich bis gut, gestern kommen 0,38 Millionen Zuschauer zur roten Kugel und blockieren damit immerhin 4,6 Prozent am Markt. Damit wird man keinesfalls hausieren gehen, doch hat die Zielgruppe am Freitag ein Geschenk im Gepäck.Mit 0,12 Millionen holt sich das Daily-Format erstmals in der abgelaufenen Woche eine Reichweite von mehr als 100.000 Zuschauern ab und noch wichtiger, der Marktanteil liegt bei 10,0 Prozent. Ein zweistelliger Marktanteil ist für VOX auf diesem Sendeplatz eine absolute Seltenheit - das gelang dem Format «Die Dekoprofis» erst in zwei anderen Ausgaben (19.03.2025: 10,2 Prozent / 24.03.2025: 10,7 Prozent). Es lässt sich also ein interner Format-Sieg feiern - wirklich gut ist das jedoch nach wie vor nicht.Im Anschluss übernimmtvor besseren 0,50 Millionen Zuschauern und gleichbleibenden 0,12 Millionen Umworbenen. Die Marktanteile entwickeln sich damit auf 5,4 und 9,5 Prozent. Überundsteigert sich der VOX-Vorabend über 0,51 auf 0,70 Millionen Zuschauer - der Marktanteil bleibt hier konstant bei mäßigen 4,0 Prozent. Die Zielgruppe macht eine kleine Achterbahnfahrt - bei den Dates geht es runter auf 0,10 Millionen, das Koch-Duell holt dann schönere 0,22 Millionen Werberelevante ab. Der Marktanteil rutscht damit auf 6,7 Prozent und springt im Vorlauf der Primetime auf 8,5 Prozent zurück.