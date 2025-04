Zum Ende stark: «Willkommen bei den Reimanns» endet vor Top-Quoten

Quotennews

Die neue TV-Runde «Willkommen bei den Reimanns» tut sich zunächst sehr schwer - bis zum gestrigen Finale.

In Staffel vier vonbot man Kritikern Nährboden für den Abgesang. Keine guten Reichweiten, Quoten unter 3 Prozent und kaum Aufmerksamkeit in der Zielgruppe. Das muss selbst Kabel Eins gehörig zu denken geben, doch ist der gestrige finale Abend der Staffel ein nicht zu vernachlässigender Lichtblick. Mit 0,84 Millionen Zuschauern freuen sich Konny und Manu über schöne 3,4 Prozent am gesamten TV-Markt - da lässt sich wenig Kritik äußern. Auch die Zielgruppe explodiert geradezu, von zuletzt 0,23 Millionen Umworbenen geht es hoch auf 0,31 Millionen.Das ist ein Sprung von mittelmäßigen 4,1 Prozent am entsprechenden Markt auf gestern erreichte 5,7 Prozent. Wäre das mal in den vergangenen Wochen ansatzweise so schön gelaufen - nun ist nach fünf Folgen vorerst wieder alles abgedreht und Konny und Manu gehe in die nächste Pause. Immerhin ein Ende mit Paukenschlag. Im Anschluss kommtauf noch 0,46 Millionen Zuschauer, was der zweitbeste Wert des gestrigen Tages für den Sender ist. Die Quote steigt sogar nochmal leicht auf 3,7 Prozent, in der Zielgruppe sind mit 0,18 Millionen Werberelevanten 6,0 Prozent drin.Am Vorabend holt sichab 18:10 Uhr ebenfalls 0,46 Millionen Zuschauer, was zu dieser Zeit jedoch lediglich 2,4 Prozent einbringt. Die Zielgruppen-Leistung ist mit 0,17 Millionen Umworbenen vergleichbar, jedoch ist hier ebenfalls die Quote mit 4,7 Prozent deutlich geringer.