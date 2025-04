Ostern im Fernsehen: Klassiker eingehüllt von Kirche

Hintergrund

Das Erste, BR Fernsehen und ZDF bieten an diesen Tagen eine breite Auswahl an Genres. Neben den zahlreichen kirchlichen Übertragungen sind Klassiker sowie interessante Dokumentationen und Fiction-Neuware vorhanden.

Im Fernsehen beginnt das Osterfest bereits am Karfreitag um 10.00 Uhr im Ersten, schließlich steht deraus der St. Pauli Kirche in Hamburg auf dem Programmpunkt. Pastor Sieghard Wilm fragt: Wer trägt sein Kreuz über das harte Pflaster dieses Stadtteils? Er spricht über Sterbebegleitung, Geflüchtete und Frauen in der Sexarbeit – Menschen, die oft übersehen werden. „Ermutigen wir einander, hinzuschauen und ihnen mit Mitgefühl zu begegnen“, sagt Wilm. „Im Leiden Jesu zeigt sich Gottes Nähe zu allen Verwundeten.“ Ab 21.10 Uhr folgt BR Fernsehen mit der Ausstrahlung von, Monsignore Erwin Albrecht und Elisabeth Möst kommentieren das Live-Ereignis.Für viele Christen ist dieser Freitag der höchste Feiertag. Es ist die Zeit, sich Ruhe zu nehmen und sich mit sich selbst und anderen auseinander zu setzen. Das ZDF setzt um 21:15 Uhr auf den Spielfilm, das Familiendrama dreht sich um eine zerbrochene Familie. Im Mittelpunkt steht das Mutter-Tochter-Verhältnis um Anne und Helen, deren Bruder vor sechs Jahren starb. Schon um 10.10 Uhr sendet das BR Fernsehen die Reportage, die von Parkinson-Patienten und deren positiven Erfahrungen mit Tischtennis erzählt.Während Kabel Eins den Tag zwischen 09.30 und 01.10 Uhr mit zahlreichen Bud-Spencer- und Terence-Hill-Spielfilmen füllt, setzten die Öffentlich-Rechtlichen Akzente mit einzelnen Filmen. Der von Cecil B. DeMille produzierte Spielfilmmit Charlton Heston aus dem Jahr 1956 wird zwischen 14.30 und 18.30 Uhr im Ersten zu sehen sein. Im ZDF kommt schon ab 13.30 Uhrmit Elizabeth Taylor und Richard Burton. Joseph L. Mankiewicz drehte die ikonische Verfilmung für 20th Century Fox. Schon um 11.35 Uhr läuft der erste Teil vonim Zweiten, die Verfilmung mit Pierre Brice wird Ostersonntag (10.15 Uhr) und Ostermontag (11.00 Uhr) fortgesetzt.Nach einem Jahr Pause kehrt am Karsamstagmit einem neuen Programm zurück. Die Sendung des Südwestrundfunks wird zwischen 20.15 und 23.20 Uhr ausgestrahlt. Bei VOX kommt die Free-TV-Premiere des erfolgreichen Spielfilmes, in der Loris Sichrovsky die Hauptrolle spielt. Zunächst lockt das BR Fernsehen mit «Grießnockerlaffäre», ehe ab 21.45 Uhr derim Mittelpunkt steht. Der einstündige Gottesdienst wird aus der Dreieinigkeitskirche in Regensburg gesendet.Die Kirche ist selbstverständlich auch am Ostersonntag präsent: Das ZDF startet um 09.30 Uhr mit demin den Tag. Aus Hamburg-Lokstedt spricht man über Ostern. Kantor Christian Hantschke bittet zum Gottesdienst. Das Erste und das BR Fernsehen starten ab 10.00 Uhr ihre traditionelle Übertragung vom Petersdom aus Rom, damit auch die Daheimgebliebenen den päpstlichen Segen „Urbi et Orbi“ empfangen können. Auch hier sind Erwin Albrecht und Elisabeth Möst im Einsatz.Zwischen 17.05 und 19.05 Uhr zeigt Das Erste den ersten Teil der zweiten-Staffel, die am Montag um 17.50 Uhr fortgesetzt wird. Im Auftakt der Staffel lässt sich Ronja von dem Bandenmitglied Tjegge in einen Hinterhalt locken. Bevor dasnach Miami aufbricht, stellt Leon Windscheidt angesichts des Osterfestes die nachvollziehbare Frage:. Die «Terra Xplore»-Reihe setzt sich mit diesem Thema auseinander. Fröhlicher wird es bei RTL und der Drei-Millionen-Euro-Woche bei. Bei ProSieben läuft die Free-TV-Premiere des Marvel-Filmes. Zu empfehlen ist auch die-Dokumentation um 23.30 Uhr im ZDF.Am Ostermontag bringt RTL um 18.15 Uhr die Free-TV-Premiere des Animationsfilmsvon Dreamworks Animations. Elaine Bogan führte Regie, Kristin Han und Katherine Nolfi schrieben das Buch. Ab 10.00 Uhr setzt Das Erste erneut auf einen Gottesdienst, der diesmal aus Gladbeck kommt. Die Ostergeschichte aus der Bibel steht im Mittelpunkt des evangelischen Gottesdienstes zum Thema „Wohin du auch gehst, du gehst nicht allein“.Um 16.15 Uhr sendet das HR Fernsehen. Der frühere YouTuber war für seine Heimwerker-Videos bekannt, doch Jan Böhmermann rüttelte in seiner Sendung an der Glaubwürdigkeit des Mannes. Wie schon an Weihnachten darf eine kritische Dokumentation zum Osterfest im ZDF nicht fehlen.fragt Autorin Henrike Kolletzki. Am Montagabend steht nicht nur der„Im Wahn“ mit Wotan Wilke Möhring und Florence Kasumba zur Wahl, sondern auch die Free-TV-Premieren vonmit Christoph Maria Herbst in Sat.1 undbei ProSieben. Unterdessen setzt arte um 23.50 Uhr auf die Aussteiger-Dokumentationdes französischen Regisseurs Enrico Masi, der das Ehepaar Anne und Herd begleiteten, die nach Tschernobyl in die Alpen flüchteten.