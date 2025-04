Finaltag: Sat.1 und sixx mit blassen Werten

Quotennews

«The Biggest Loser» konnte nicht die Werte der Sonntagvorabend-Folgen erreichen. Bei sixx ging «Big Brother» vor kleinem Publikum zu Ende.

Nachdem Sat.1 seit Mitte Januar immer sonntags im Vorabendprogramm die aktuelle Staffel vongesendet hatte, ging das Finale am Montagabend in der Primetime über die Bühne. Wie Ben (42) aus Weil am Rhein in Baden-Württemberg zum Sieger gekürt wurde und 50.000 Euro verdiente, sahen ab 20:15 Uhr 0,96 Millionen Zuschauer. Die bis 22:47 Uhr dauernde Sendung erzielte einen Marktanteil von soliden 4,4 Prozent. In der Zielgruppe kam der Bällchensender mit 0,23 Millionen 14- bis 49-Jährigen auf 5,5 Prozent.Damit reichte das Finale nicht an die bisherigen Werte der Sonntagvorabend-Folgen heran, die stets ab 17:45 Uhr gesendet wurden. Im Schnitt markierte die Abnehm-Show (exklusive des Finals) eine Reichweite von 1,06 Millionen Zuschauern und eine Einschaltquote von 5,5 Prozent. In der Zielgruppe sicherte man sich 0,25 Millionen werberelevante Seher. Der Marktanteil belief sich auf 6,9 Prozent. Im Anschluss an das Finale wiederholte Sat.1 zwei Folgen von, die bis 0:47 Uhr 0,51 und 0,41 Millionen Zuschauer sahen, darunter 0,12 und 0,06 Millionen Jüngere. Die Marktanteile in der Zielgruppe fielen auf 4,9 und 3,7 Prozent, im Gesamtmarkt waren 4,2 und 5,7 Prozent drin.Auch bei sixx stand am Montag ein Finale ins Haus, denn die 50-tägige-Staffel fand ihr Ende. Sieger wurde Marcel (40) aus Köthen. Die letzte Tageszusammenfassung vonfuhr mit 0,10 Millionen Zuschauer ab drei Jahren die gewohnt niedrige Sehbeteiligung ein. Die von Melissa Khalaj, Elena Gruschka, Jochen Bendel und Jochen Schropp moderierte Sendung kam ab 19:15 Uhr auf 0,5 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe holte die 60-minütige Live-Show mit 0,02 Millionen Sehern magere 0,6 Prozent. Wie viele Menschen bei Joyn den 24/7-Livestream einschalteten oder dort die Tageszusammenfassung schauten, ist nicht öffentlich einsehbar.