Max bestätigt erste «Harry Potter»-Darsteller

Seit Monaten kocht die Gerüchteküche auf großer Flamme, nun ließen Showrunnerin und Executive Producerin Francesca Gardinier und Mark Mylod, Executive Producer und Regisseur die Katze aus dem Sack und bestätigten die ersten Darsteller der kommenden-Serie. So hat man den für vielfach ausgezeichneten Schauspieler John Lithgow («Dexter», «Konklave») als Albus Dumbledore, den Schulleiter von Hogwarts, verpflichtet.Ebenfalls zum Hauptcast zählt Janet McTeer als Gryffindor-Hauslehrerin und stellvertretende Schulleiterin Minerva McGonagall. Als Halbriese Rubeus Hagrid, durch den Harry Potter zum ersten Kontakt zur Zaubererwelt bekommt, wurde Nick Frost gecastet. Auch die Rolle des vermeintlichen Bösewichtes und späteren Helden Severus Snape wurde bekannt: Sie ging an Paapa Essiedu. Zudem wurden weitere wiederkehrende Rollen bekannt gegeben: Luke Thallon wird als Quirinus Quirrell zu sehen sein, der fünffache BAFTA-Gewinner Paul Whitehouse als Argus Filch.„Wir freuen uns die Besetzung von John Lithgow, Janet McTeer, Paapa Essiedu, Nick Frost, Luke Thallon and Paul Whitehouse als Dumbledore, McGonagall, Snape, Hagrid, Quirrell and Filch bekannt zu geben,“ so Francesca Gardinier, Showrunner und Executive Producer, und Mark Mylod, Executive Producer und Regisseur mehrerer Episoden. „Wir sind begeistert, so außergewöhnliche Talente gewonnen zu haben und können es kaum erwarten zu sehen, wie sie diese geliebten Figuren zu neuem Leben erwecken.“Die Serie wird eine originalgetreue Adaption der erfolgreichen Harry-Potter-Buchreihe von J.K. Rowling, die auch als Executive Producer fungiert. Geschrieben wird die Serie von Executive Producer Francesca Gardiner, Mark Mylod wird ebenfalls als Executive Producer fungieren und mehrere Episoden der Serie inszenieren. Produziert wird sie für HBO in Zusammenarbeit mit Brontë Film and TV und Warner Bros. Television. Weitere Executive Producer sind zudem Neil Blair und Ruth Kenley-Letts von Brontë Film and TV sowie David Heyman von Heyday Films.Max (ehemals HBO Max), der Streamingdienst von Warner Bros. Discovery, wird die Serie in allen Märkten, in denen der Dienst zum Serienstart verfügbar ist, exklusiv auf Abruf anbieten. Dazu gehören auch kommende Regionen wie der deutschsprachige Raum, die Türkei, Großbritannien und Italien. Gerade in Deutschland dürfte spannend werden, wie der konkrete Rollout erfolgen wird, denn derzeit bestehen Lizenzverträge mit Sky Deutschland und RTL Deutschland, die ihr Portfolio teilweise stark auf die Füße von Warner-Bros.-Discovery-Inhalte stützen.