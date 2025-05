Sky Arts kündigt «The Battle of the Irish Dancers» an

England

Die dreiteilige Dokumentationsreihe wird noch in diesem Jahr bei Sky zu sehen sein.

Kurz nach den Irish Dancing World Championships in Dublin in diesem Monat kündigt Sky eine brandneue Serie an, die das Drama und die Hingabe der beliebtesten Kunstform Irlands zeigt. Die neue Sky Original-Serie, die später in diesem Jahr ausgestrahlt wird, begleitet eine Gruppe engagierter Tänzer und ihre Lehrer auf dem Weg zu den Meisterschaften und rückt eine Tanzform ins Rampenlicht, die die Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit eines Olympioniken erfordert.Die dreiteilige Serie, die auf Sky Arts ausgestrahlt wird, feiert den irischen Tanz als eine lebensbereichernde Kunstform, die das Können und die Disziplin eines Profisportlers erfordert. Begleiten Sie die Tänzer auf ihrem Weg zu Höchstleistungen im größten Wettbewerb ihrer Karriere und entdecken Sie, wie eine kleine Insel einen Zeitvertreib hervorgebracht hat, der zu einem globalen Phänomen wurde, der Australien, Amerika, Asien und Russland geprägt hat und sogar den Weg an den Broadway und ins West End gefunden hat.«The Battle of the Irish Dancers» wird von Big Mountain Productions produziert. Jane Kelly und Philip McGovern sind als ausführende Produzenten tätig, Muireann McGinty ist Serienproduzentin und Edel O'Mahony ist Regisseurin der Serie. Die Serie wurde von Phil Edgar-Jones, Executive Director of Unscripted Originals bei Sky, für Cécile Frot-Coutaz, CEO von Sky Studios & Chief Content Officer bei Sky, in Auftrag gegeben. Die Redakteurin für Sky ist Barbara Lee.