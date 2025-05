National Geographic holt sich «Stanley Tucci in Italien»

TV-News

Die neue Doku-Serie ist auch bei Disney+ verfügbar.

Die Kenntnis der lokalen Kulinarik ist ein wesentlicher Aspekt der kulturellen Anthropologie. In Italien manifestiert sich diese Entwicklung besonders deutlich. Die italienische Küche ist weithin bekannt, umfasst jedoch eine Vielzahl an regionalen Spezialitäten, die über die traditionellen Gerichte wie Pizza und Pasta hinausgehen. Italien ist ein Land der kulinarischen Kontraste, in dem jede Region über spezifische Traditionen, Rezepte und Zutaten verfügt, die sorgfältig bewahrt werden. Die kulinarische Landschaft ist von einer beeindruckenden Vielfalt an Geschmackswelten geprägt, die tief in der Geschichte und Kultur verwurzelt sind. Diese reichen von den herzhaften Spezialitäten der Alpen bis zu den mediterranen Aromen Siziliens.Für den US-Schauspieler Stanley Tucci bildet die kulinarische Vielfalt der verschiedenen Regionen den Schlüssel zum Verständnis des gesamten Landes. In der Doku-Serieunternimmt der mit einem Oscar, einem Emmy und einem Golden Globe ausgezeichnete Schauspieler und ausgewiesene Feinschmecker eine Reise durch das Land seiner Vorfahren. Der Autor unternimmt eine kulinarische und kulturelle Erkundungsreise durch fünf Regionen – von der Toskana über die Lombardei, Trentino-Südtirol, die Abruzzen bis nach Latium. Der US-Amerikaner gelangt zu der Erkenntnis, dass eine untrennbare Verbindung zwischen Essen, Menschen, Landschaft und Identität besteht. Die Dokumentation begleitet Tucci auf einer eindrucksvollen und sehr persönlichen Reise durch die faszinierenden Landschaften, die reiche Geschichte und die komplexen Verbindungen zum Essen des Landes, welche die einzigartige Kultur jeder Region geprägt haben.Die Serie «Stanley Tucci in Italien» verbindet faszinierende Bilder der verschiedenen Regionen mit inspirierenden Begegnungen, überraschenden Entdeckungen und unvergesslichen Geschmackserlebnissen. Die fünfteilige Dokumentation wird ab dem 19. Mai 2025 immer montags um 21:45 Uhr auf National Geographic ausgestrahlt. Des Weiteren wird die Dokumentation ab dem 19. Mai auf der Plattform Disney+ zur Verfügung stehen und kann dort gestreamt werden.