Primetime-Check

Es wird immer heiterer - schmelzen die Primetime-Formate bereits dahin? Bei RTL will es «Let's Dance» wissen, «Der Alte» will aus Mainz dominieren und dann ist da noch «Goodbye Deutschland!».

Das Rennen um die beste Reichweite am Freitagabend geht ohne Umschweife an das ZDF.setzt die Erfolgsstory um Freitags-Krimi-Formate nahtlos fort - mit 4,52 Millionen Zuschauern ist an ansehnlicher Marktanteil von 20,5 Prozent drin. Bei den 14- bis 49-Jährigen spielt das Zweite stets eine zunächst weniger wichtige Rolle, 0,24 Millionen Jüngere kommen auf 6,4 Prozent am entsprechenden Markt. Um 21:15 Uhr übergibt Caspar Bergmann neuerdings an- wobei man hier bereits auf Wiederholungen setzt. Die erreichten 3,31 Millionen Zuschauer fallen damit wohl bereits unter die Kategorie "Der Sommer naht", wenn auch 15,4 Prozent am Gesamtmarkt absolut passen. Die jungen Zuschauer klettern mit 0,18 Millionen auf 4,7 Prozent am Markt ab. Das Erste kontert zur Primetime ebenfalls noch mit neuem TV-Stoff,holt sich 3,44 Millionen Zuschauer ab, der Marktanteil ist mit 15,7 Prozent im absolut grünen Bereich. Die jüngeren Zuschauer können hier mit 0,32 Millionen beziffert werden, damit ist ein Marktanteil von 8,5 Prozent machbar gewesen. Das durchschnittliche Ergebnis dürfte durch den zuvor eingeschobenenleicht verfälscht sein.kam mit 3,51 Millionen Zuschauer auf 16,9 Prozent des Marktes an, die jüngeren Zuschauer markierten mit 0,44 Millionen 12,7 Prozent.Die private Bühne gehört größtenteils RTL - mitholt sich der Köln-Sender gestern 3,10 Millionen Zuschauer und damit eine starke Quote von 16,1 Prozent ab. In der Zielgruppe hat man dann sogar gegenüber den öffentlichen-rechtlichen Kollegen die Nase vorn, mit 0,65 Millionen Umworbenen war eine durchschnittliche Quote von 17,6 Prozent drin. Sat.1 kann das nicht wirklich kontern, mit einer neuen Ausgabekommt der Bällchensender auf Reichweiten von insgesamt 0,90 Millionen und 0,31 Millionen in der Zielgruppe. Die Quoten lagen abendfüllend bei 4,3 Prozent am Gesamtmarkt und 8,2 Prozent am Zielgruppen-Markt.Letztlich versucht VOX noch an neuen TV-Bildern -schickt eine neue Folge über den Äther, mit jedoch "nur" 0,73 Millionen Zuschauern auf der Habenseite. Die Quote ist mit 3,4 Prozent nicht überschwänglich gut, die Zielgruppe möbelt das Bild mit 7,8 Prozent etwas auf. Hier sind jedoch ebenfalls keine überragenden 0,29 Millionen Werberelevante an Bord. ProSieben und RTLZWEI wollen es mit Spielfilmen wissen, mit dem deutlich besseren Ende für die rote Sieben.ergattert 0,86 Millionen Zuschauer und damit einen Marktanteil von 4,1 Prozent,schafft da lediglich 0,38 Millionen und 1,8 Prozent.In puncto Zielgruppe dominiert ProSieben ebenfalls, 0,26 Millionen Umworbene sorgen für 6,7 Prozent am entsprechenden Markt. Grünwald hechelt mit 0,17 Millionen und 4,4 Prozent hier sichtlich hinterher. Wie gewohnt im Crime-Serien-Modus schickt Kabel Eins zahlreiche Folgenin den Freitagabend. Die ersten beiden Folgen kommen auf 0,40 und 0,39 Millionen Zuschauer, die Quote ist bei 1,8 Prozent stabil über beide Folgen. In der Zielgruppe schafft der Sender 0,05 und 0,06 Millionen Werberelevante, das sind am entsprechenden Markt jeweils 1,5 Prozent.