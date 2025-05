Wie gewonnen, so zerronnen - «Goodbye Deutschland!» schafft sich ab

Quotennews

Nun hatte nach einigen harten Wochen «Goodbye Deutschland!» mit «Liebe bis ans Ende der Welt» den Erfolg wiederentdeckt. Und leider war es das dann auch schon wieder.

An dieser Stelle muss die Story rund umsicherlich nicht noch einmal ausgebreitet werden - es läuft gelinde gesagt, "unschön". Doch war die vergangene Woche ein Lichtblick am Ende eines düsteren Tunnels, nachdem man sich Ende März auf die Auskopplungfestgelegt hatte, trug das Konzept Früchte. Recht schöne 0,91 Millionen Zuschauer und vor allem noch erbaulichere 0,41 Millionen Umworbene setzten plötzlich "gute Marktanteile" für VOX am Freitag frei. Nicht so gut: das war es dann auch schon wieder mit «Liebe bis ans Ende der Welt». Am gestrigen Freitag übernahm wieder eine reguläre AusgabeMit Olga Bihr ging es thematisch um die Eröffnung eines Kosmetiksalons in Bangkok, Petra und Bernd aus Sachsen-Anhalt träumen von einem ruhigen Lebensabend in Griechenland, jedoch entpuppt sich das Traumhaus als Bruchbude. Die klassischen «Auswanderer»-Geschichten bringen VOX eine Gesamtreichweite von 0,73 Millionen Zuschauern und daher einen Marktanteil von 3,4 Prozent. In allen Bereich verringert sich damit die Leistung im Vergleich zur Vorwoche, was jedoch selbstverständlich auch an steigenden Temperaturen liegen wird. Die Zielgruppe reduziert sich auf eine Reichweite von 0,29 Millionen Werberelevante, womit auch der Marktanteil mit 7,8 Prozent nicht mehr derart schön daherkommt. Irgendwie soll «Goodbye Deutschland!» im Jahr 2025 nicht so recht Fuß fassen.Im Vorfeld der Primetime schließtvor 0,67 Millionen Zuschauern die Koch-Woche ab, von Reichweiten über der Million-Marke hat man sich hier ebenfalls seit einiger Zeit verabschieden müssen. Dennoch geht der Marktanteil von 4,2 Prozent in Ordnung, die Zielgruppe holt sich mit 0,19 Millionen und 8,3 Prozent am Markt ebenfalls das Prädikat "okay bis gut" ab.