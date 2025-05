«Die Welpen kommen»: Martin Rütter ersetzt sich am RTL-Vorabend selbst

Quotennews

Nachdem am zurückliegenden Sonntag «Die Unvermittelbaren» endeten - startet Martin Rütter mit «Die Welpen kommen» direkt wieder durch. Am Mittag tut sich RTL weiterhin mit Fußball der 2. Liga schwer.

Tier-Shows am Sonntag - das ist ein Erfolgskonzept, nicht nur für VOX RTL schickt am vergangenen Sonntagin die Pause, eine Woche später ist mitdas nächste Tier-Format mit Martin Rütter im Angebot. Der Sendeplatz um 19 Uhr bleibt damit auf flauschigen Pfoten - und erfolgreich? Mit 1,33 Millionen Zuschauern ab drei Jahren und einem Marktanteil von 6,4 Prozent braucht man sich beim Köln-Sender keinesfalls zu beschweren. Im Gegenteil, im Vergleich zu «Die Unvermittelbaren» steigert sich die Reichweite von zuletzt 1,31 Millionen und 6,8 Prozent leicht. In der Zielgruppe ist der Aufwind nicht vorhanden, mit dem kürzlichen Abschied waren 0,33 Millionen Umworbene und ein Marktanteil von 9,2 Prozent drin.Gestern kamen in der werberelevanten Zuschauergruppe etwas weniger schöne 0,21 Millionen 14- bis 49-Jährigen an die Fernsehgeräte, der resultierende Marktanteil lag bei einem Wert von 5,5 Prozent. Neue Folgen «Martin Rütter - Die Welpen kommen» gibt es nun vorerst bis zum 25. Mai - wobei man sich in Köln sicherlich noch steigern möchte. Wie schon zuletzt «Die Unvermittelbaren» liegt «Die Welpen kommen» in allen Kategorien unter Senderschnitt. Vor dem Hunde-Format überzeugtewie gewohnt mit starken 2,44 Millionen Zuschauern, von dieser Reichweite konnten 0,31 Millionen der Zielgruppe zugesprochen werden. Aus Sicht der Marktanteile waren insgesamt 14,1 Prozent drin, die Zielgruppe kam an ihrem Markt auf wiederum 9,9 Prozent.Im Mittagsprogramm schickt RTL zum fünften Mal Live-Bilder der 2. Bundesliga über den Äther. Die Programmierung wird durch einen Deal mit Sky ermöglicht und hat RTL bisher kaum nennenswerte Reichweiten oder Quoten gebracht. Im Vorjahr lief es, ebenfalls am ersten Wochenende des Monats Mai, mit bis zu 0,92 Millionen Zuschauern und 8,3 Prozent Marktanteil bisher am besten. An diesem 05. Mai 2024 legt bisher auch die Zielgruppe den Bestwert auf den Rasen, 0,26 Millionen Umworbene sorgten für 11,8 Prozent. Davon war man gestern dann doch eher entfernt. In der ersten Hälfte waren ab 13:30 Uhr 0,80 Millionen Zuschauer vor den Bildschirmen dabei, die zweite Halbzeit schraubte die Reichweite hoch auf 0,84 Millionen. Damit stieg der Marktanteil am Gesamtmarkt von 7,3 auf 7,4 Prozent. In der Zielgruppe ging es von 0,19 auf 0,21 Millionen Werberelevante hoch, hier stieg der Anteil am entsprechenden Markt deutlicher von 8,1 auf 9,3 Prozent.