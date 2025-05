«Traumhaus oder Luftschloss?»-Comeback - «Kitchen Impossible» dominiert die Zielgruppe

Quotennews

Die VOX-Wohnshow «Traumhaus oder Luftschloss?» kehrt mit seiner dritten Staffel zurück ins Programm. Mit Erfolg? «Kitchen Impossible» stellt die private Konkurrenz in den Schatten.

Ayse und Wesley leben auf einem Schloss, Stefanie haust mit Familie auf einer Burg und Chris und Isabella widmen sich hauptsächlich zerbrechlichem Porzellan.ist zurück im VOX-Programm. Nach einer erfolgreichen ersten Staffel im Jahr 2023 und einer über weite Strecken auf gut fortgeführten zweiten Runde im Jahr 2024 geht es 2025 mit Staffel drei weiter. Vor sehr ordentlichen 0,99 Millionen Zuschauern feiert die Show am gestrigen Sonntag auf dem 18 Uhr-Sendeplatz ihr Comeback, der Marktanteil lag bei 6,2 Prozent. Der bisherigen Top-Reichweite von 0,90 Millionen Zuschauern (05. Mai 2024) hat man gestern demnach einen drauf gesetzt.Die Zielgruppe war bislang nie wirklich das Schmückstück der Show - der Bestwert aus bisher zwei Staffeln liegt bei 0,27 Millionen Umworbenen am 18. August 2024 - das waren stattliche 6,5 Prozent, wobei der beste Marktanteil bei der Zielgruppe am 25. Juni 2023 mit 9,8 Prozent erzielt werden konnte. Hierfür reichten vor knapp zwei Jahren 0,26 Millionen Werberelevante - mit diesen Werten hat die gestrige Folge wenig zu tun. 0,19 Millionen 14- bis 49-Jährigen konnten gestern aus der gesamten Reichweite definiert werden, hiermit war ein Marktanteil von 6,7 Prozent drin.Für die Show musste «Einmal Camping, immer Camping» aus dem Vorabendprogramm weichen, das lief mit 0,77 Millionen Zuschauern und 0,19 Millionen Umworbenen zuletzt nicht besser. Weiter erfolgreich zeigt sich, hier gibt es noch bis zum 18. Mai neue Folgen der 21. Staffel. Gestern kamen hierzu 1,11 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme, die Erfolgsgeschichte geht demnach mit einem Marktanteil von 5,3 Prozent weiter. Die Reichweite sollte der Bestwert von VOX für den gesamten Tag bleiben. Die Zielgruppe ist dabei ebenfalls erfolgreicher, mit 0,34 Millionen Zuschauern im Gepäck war ein Marktanteil von 8,8 Prozent zu erreichen.Und das war wiederum im internen Vergleich nicht der Bestwert des Tages. Mit 0,46 Millionen Umworbenen stellt die Primetime mitden VOX-Bestwert am Sonntag, mehr noch, kein anderes privates Format war bei den 14- bis 49-Jährigen gefragter. Und auch die öffentlich-rechtliche Konkurrenz sah nicht viel Land gegen «Tim Mälzer & Gennaro Contaldo vs. Cornelia Poletto & Anna Sgroi». Lediglich der «Polizeiruf 110» (1,10 Millionen) und die «Tagesschau» um 20 Uhr (1,74 Millionen) hatten höhere Reichweiten als VOX. Der Marktanteil lag bei der roten Kugel bei 10,4 Prozent, insgesamt schaffte Mälzer 1,05 Millionen Zuschauer und 5,0 Prozent am Markt.