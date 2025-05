CBS setzt «Equalizer» ab

US-Fernsehen

Die Fernsehserie mit Queen Latifah wird kurz vor den Upfronts abgesägt.

Der Fernsehsender CBS stellt am Mittwoch sein neues Programm vor. Die Fernsehseriemit Queen Latifah wird es nicht ins neue Line-Up schaffen. Die 2021 gestartete Serie wird damit nach fünf Staffeln und 73 Episoden abgesetzt. Produziert wurde die Serie von CBS Studios und Universal Television.Die letzte Szene der Serie: Mel und Harry streiten sich und sie schlägt ihn. Sechs Stunden zuvor... Robyn behandelt Dees Kater mit ein wenig Automechanik-Therapie, während Tante Vi von Evelyn Rodgers' neuem Freund Nigel Paddock erfährt. Ein arroganter Idiot löst Mels PTS aus ... wegen eines Parkplatzes. „Verpiss dich!“, schreit sie mit gezogener Waffe. Mel geht zu ihrer Therapeutin Dr. Willa Roszak; Harry weiß noch nichts davon. Tante Vi, die Nigel verdächtigt, bittet Mel und Harry um Hilfe. Sie finden Frances Esposito; Vi geht zu Frances, um mehr über Nigel zu erfahren ... und versucht, Evelyn zu warnen, aber es ist vielleicht schon zu spät. Dee lässt Robyn bei Davey's Ice Cream stehen und verschwindet, nachdem sie eine beunruhigende Nachricht auf ihrem Handy erhalten hat. Vi ruft Dante um Hilfe. ... Zurück in der Gegenwart wird die sehr öffentliche Szene zwischen Mel und Harry noch hässlicher ... aus gutem Grund. Vi bringt Evelyn ins Krankenhaus, nachdem sie zu viele ... Tabletten genommen hat. Mel hat im entscheidenden Moment wieder eine Panikattacke, aber Dante improvisiert und ändert den Plan.Völlig überraschend kommt die Entscheidung zur Absetzung von «The Equalizer» nicht, denn die Serie stand bereits in der letzten Staffel auf der Kippe. Sie wird von den CBS Studios und dem externen Studio Universal Television koproduziert, was sie für CBS finanziell weniger attraktiv macht, vor allem so spät in der Saison.