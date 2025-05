Zweite Runde für «Julia vs Joey»

Vermischtes

Die YouTuberin und Schauspielerin Julia Beautx darf noch einmal gegen Joey’s Jungle antreten.

Millionen sehen Julia Willecke in der ZDF-Serie «Frühling», unter ihrem Alter Ego Julia Beautx ist die Webvideoproduzentin auf YouTube aktiv. Kurz nach ihrem 26. Geburtstag kündigte Funk die zweite Staffel vonan. Darin tritt sie in verschiedenen Challenges gegen Joey’s Jungle an. Das neue Video wird bereits am Freitag, den 2. Mai 2025 ab 14.00 Uhr veröffentlicht.Die acht brandneuen Challenges in Südafrika stellen Julia und Joey auf die bisher härteste Probe ihrer Karriere. Wie schon in Staffel 1 gilt: Jede Challenge acht Punkte - bis es im großen Live-Finale wieder um alles geht. Dann wird sich in spektakulären Live-Challenges mit doppelter Punktzahl entscheiden, ob Julia ein Comeback gelingt oder Joey seinen Vorsprung aus Staffel 1 ausbauen kann.„Wenn ihr dachtet, es kann nicht krasser werden – haltet euch fest“, so die beiden Freund:innen. „Staffel 2 wird alles, was ihr euch vorgestellt habt, übertreffen. Vertraut uns – wir waren dabei.“