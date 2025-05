«Inside CDU» läuft am Dienstag

TV-News

Die fünfteilige Dokumentationsreihe ist ab sofort in der ZDFmediathek verfügbar.

Am Freitag hat das ZDF den Start der neuen Dokumentationsreiheangekündigt. Am Dienstag, 6. Mai 2025, um 20.15 Uhr wird eine 43-minütige Zusammenfassung der Sendung ausgestrahlt. Die Produktion stammt von Steffen Haug und Denise Jacobs, die die CDU-Spitze 100 Tage lang begleitet haben. Als Experten wurden Robin Alexander ("Die Welt"), Veit Medick ("stern"), Mariam Lau ("Die Zeit"), Alisha Mendgen ("RedaktionsNetzwerk Deutschland") und Helene Bubrowski ("Table.Media") gewonnen.Nach dem Bruch der Ampelkoalition sah sich die CDU im Aufwind. In der Parteizentrale, dem Konrad-Adenauer-Haus in Berlin, herrschte gute Stimmung. Um die 30 Prozent sagten die Demoskopen damals voraus. Dann wurde die Republik von dem Attentat in Aschaffenburg erschüttert. Eine sofortige Kehrtwende in der Flüchtlingspolitik forderte Merz und brachte dazu Abstimmungen in den Bundestag ein. Brandmauer-Diskussionen prägten in der Folge den Wahlkampf, Tausende gingen auf die Straße und warfen der CDU vor, mit der AfD gemeinsame Sache zu machen.Carsten Linnemann am Wahltag: "Ich war richtig gut drauf und dann bekam ich einen Anruf und da hat mir jemand erzählt, dass wir in der Prognose nicht auf die 30 kommen. Und das hat mir wirklich den Boden unter den Füßen weggerissen."Friedrich Merz in der Dokumentation über die Lockerung der Schuldenbremse: "Ich persönlich bezahle das mit einem erheblichen Verlust auch an Glaubwürdigkeit, aber ich glaube, im Abstand von einigen Jahren wird auch der Teil der Bevölkerung, der es heute verständlicherweise sehr kritisch sieht, sagen, es war eine richtige Entscheidung."