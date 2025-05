Sherri Papini packt bei ID aus

US-Fernsehen

Die vierteilige Doku-Reality-Serie wird Ende Mai ausgestrahlt.

Investigation Discovery gab den Startterminbekannt, eine vierteilige Doku-Serie mit exklusivem Zugang zu Sherri Papini selbst, die sich damit zum ersten Mal seit dem Medienrummel und den Ermittlungen des FBI nach ihrem Verschwinden im Jahr 2016 vor der Kamera äußert. Die Doku-Serie greift den Fall Papini wieder auf, beleuchtet ihn aus ihrer Perspektive und liefert neue Erkenntnisse mit möglichen Antworten auf die Fragen, die fast ein Jahrzehnt später noch immer im Raum stehen. «Sherri Papini: Caught In the Lie» wird an zwei Abenden, am Montag, 26. Mai, und Dienstag, 27. Mai, von 21 bis 23 Uhr auf ID ausgestrahlt. Das Fomrat wurde von Pantheon Media Group und Lady Moon Entertainment für Investigation Discovery produziert.In vier Teilen zeichnet die Doku-Serie den Fall Papini nach, von den Tagen vor ihrem Verschwinden über ihre mutmaßliche Entführung, ihre schockierende Rückkehr zu ihrer Familie bis hin zu den Folgen, die 2022 zu ihrer Verhaftung durch die Bundesbehörden führten. Zum ersten Mal wird Papini ihre Erinnerung an die Ereignisse schildern und seltene Einblicke in ihre Gedankenwelt während ihres Verschwindens und die anschließenden Ermittlungen zu ihren Entführungsvorwürfen nach ihrer Rückkehr nach Hause geben. «Sherri Papini: Caught In the Lie» dokumentiert auch die Folgen ihres Schuldbekenntnisses von 2022, mit denen Papini weiterhin zu kämpfen hat, darunter der aktuelle Sorgerechtsstreit mit ihrem Ex-Mann Keith Papini, in dem sie das gemeinsame Sorgerecht für ihre Kinder fordert.Neben dem beispiellosen Zugang zu Papini wird die Doku-Serie tiefer in Papinis Fall eintauchen und Einblicke von ihren Eltern und ihrer Schwägerin, den Bundesbehörden, die ihr Verschwinden untersuchten und sie wegen Lügens gegenüber dem FBI strafrechtlich verfolgten, ihrem ehemaligen Anwalt, ihrem Psychologen sowie dem Podcaster, der ihre Geschichte aufmerksam verfolgte, und anderen geben. Durch diese Interviews und den umfassenden Zugang zu Archivmaterial, Gerichtsdokumenten und Gerichtsakten entsteht ein neues Bild ihres Falles, das eine völlig andere Seite der Geschichte beleuchtet.