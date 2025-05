Florian Silbereisen agiert mit der Maus

TV-News

Der «Traumschiff»-Kapitän übernimmt die Vertretung von Esther Sedlaczek.

Die 1985 in Ost-Berlin geborene Sportjournalistin Esther Sedlaczek ist seit vielen Jahren glücklich verheiratet. Jetzt erwartet die zweifache Mutter ihr drittes Kind. In der Sendungam Samstag, 28. Juni 2025, wird die Moderatorin noch einmal vor der Kamera stehen. Bei der Sendung im August ist Sedlaczek dann in der Babypause. Zuvor ist bereits Ersatzmoderator Florian Silbereisen zu Gast.Esther Sedlaczek: „«Die große Maus-Show» liegt mir total am Herzen! Da ist es mir besonders wichtig, wer mich in meiner Babypause vertritt. Florian ist meine allererste Wahl: Er ist humorvoll, schlagfertig und kann super mit Kindern umgehen. Danke, Flori, dass du für mich einspringst.“Florian Silbereisen: „Als großer Maus-Fan habe ich keine Sekunde gezögert, meiner lieben Kollegin Esther zuzusagen. Das wird ein großer Spaß und ich freue mich sehr auf diese einmalige Vertretung. Nimm mich ein Stück mit, liebe Maus! Und alles Liebe für Dich und dein Baby, liebe Esther.“WDR-Unterhaltungschefin Karin Kuhn: „Der Enthusiasmus, mit dem Florian Silbereisen seine Shows moderiert, ist ansteckend und genau das Richtige für unsere tolle Familienshow. Ein hochkarätiger Moderator, den die Maus mit offenen Armen und freudigem Augenklackern empfangen wird.“