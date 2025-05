Primetime-Check

Schlug «Mord auf dem Inka-Pfad» ein? Punktete das ZDF mit einer alten «Marie Brand»-Folgen?

3,56 und 3,34 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen die ersten beiden Folgen von, das Erste erreichte 19,2 und 17,6 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Erwachsenen wurden jedoch nur 5,3 und 4,6 Prozent Marktanteil erzielt. Mitundwaren noch 1,78 und 1,67 Millionen Zuschauer dabei, die Marktanteile lagen bei 9,9 und 10,5 Prozent. Die Sendungen holten 4,7 und 6,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.unterhielt 2,94 Millionen Zuschauer und sicherte sich 15,7 Prozent bei allen sowie 4,3 Prozent bei den jungen Menschen. Dasbrachte noch 3,00 Millionen Zuschauer, der Marktanteil belief sich auf 16,8 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden 8,7 Prozent Marktanteil eingefahren. Unterdessen schickte RTLins Rennen, die Stefan-Raab-Show sammelte mit 0,72 Millionen Zuschauern einen neuen Tiefpunkt ein. 0,23 Millionen junge Menschen waren dabei, die für 7,2 Prozent standen.Eine weitere Ausgabe vonunterhielt 0,65 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe wurden 0,22 Millionen gemessen, sodass 7,0 Prozent Marktanteil möglich waren.verbuchte in dieser Woche 0,88 Millionen Zuschauer, bei den Umworbenen sorgten 0,53 Millionen für 17,1 Prozent.(0,55 Millionen) und(0,30 Millionen) schnappten sich dieses Mal nur 5,1 sowie 3,6 Prozent bei den jungen Leuten.RTLZWEI setzte auf, das bei 0,44 Millionen Menschen ankam. Bei den Umworbenen wurden 5,1 Prozent Marktanteil erzielt. Eine Wiederholung vonverfolgten noch 0,40 Millionen, der Marktanteil wurde auf 5,0 Prozent taxiert.undsicherten Kabel Eins 0,73 und 0,47 Millionen, der Sender fuhr 7,2 und 5,5 Prozent in der Zielgruppe ein.