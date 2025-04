DC cancelt «Sgt. Rock»

Kino-News

Der Spielfilm von Luca Guadagnino wird gestrichen.

Die Warner Bros. Discovery-Tochter DC Studios hat die Produktion vonauf Eis gelegt. Der Film von Luca Guadagnino mit Colin Farrell wird laut mehreren US-Medien nicht mehr hergestellt. Die Hintergründe sind demnach plausibel, denn die Außenaufnahmen in Großbritannien erfordern einen Dreh im Sommer, jedoch verzögert sich die Produktion.Die Co-Chefs von DC Studios, James Gunn und Peter Safran, waren aufgrund des Drehbuchs von Justin Kuritzkes, einem häufigen Drehbuchautor von Guadagnino, sehr an der Verfilmung von «Sgt. Rock» interessiert und sahen den Film eher als historischen Abenteuerfilm denn als klassischen Comic-Superheldenfilm.Sergeant Franklin John Rock, auch bekannt als Sgt. Rock, ist eine fiktive Figur aus amerikanischen Comics, die von DC Comics veröffentlicht werden. Sgt. Rock erschien erstmals in Our Army at War Nr. 83 (Juni 1959) und wurde von Robert Kanigher und Joe Kubert geschaffen. Die Figur ist ein Soldat aus dem Zweiten Weltkrieg, der als Infanterie-Unteroffizier diente. Im Arrowverse hatte die Figur in der Episode „Legendary“ von «Legends of Tomorrow» durch Blair Penner einen Auftritt. Eigentlich sollte die Figur ausgebaut werden, aber die Serie wurde eingestellt.