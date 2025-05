Jean Louisa Kelly ist «Girl in the Attic»

US-Fernsehen

Der neue Spielfilm aus der Reihe „Ripped from the Headlines“ erscheint Mitte Juni.

Lifetime erweitert seine erfolgreiche „Girl In“-Reihe um den neuen Filmaus der Reihe „Ripped from the Headlines“ mit Jean Louisa Kelly («Yes, Dear»), Sophia Carriere («Girls Like Girls») und Keenan Tracey («Bates Motel»). Das packende Drama, das von wahren Begebenheiten inspiriert ist, beleuchtet die Gefahren der Online-Präsenz und die Stärke, die nötig ist, um die dunkelsten Umstände zu überwinden. Der erschütternde und spannende Film, der am Samstag, dem 14. Juni, um 20:00 Uhr (Ostküstenzeit) Premiere feiert, befasst sich mit der Widerstandsfähigkeit des menschlichen Geistes und der Kraft ungewöhnlicher Allianzen angesichts unvorstellbarer Schrecken.«Girl in the Attic» folgt Kelsey (Sophia Carriere), einer entschlossenen jungen Frau, die um den Verlust ihrer Mutter trauert. Um das Andenken ihrer Mutter zu ehren, beschließt Kelsey, einen Marathon zu laufen und ihre Reise online zu teilen, um Geld zu sammeln. Ihre öffentlichen Beiträge erregen jedoch die Aufmerksamkeit von Billy (Keenan Tracey), einem scheinbar unscheinbaren Angestellten in einem Lebensmittelladen, der seine eigenen Träume aufgegeben hat, um sich um seine Mutter Debbie (Jean Louisa Kelly) zu kümmern, eine ehemalige Tänzerin, die nach einer Rückenmarksverletzung an den Rollstuhl gefesselt ist. Billy ist schnell besessen von Kelsey und schmiedet einen finsteren Plan, sie zu entführen, nachdem sie gepostet hat, wo sie ihren nächsten Lauf machen wird. Entschlossen, Kelsey zu seiner Frau zu machen, versteckt Billy sie auf dem Dachboden des Hauses, das er mit Debbie teilt. Gefesselt und isoliert muss Kelsey jahrelange Qualen erdulden, während Billy jede ihrer Bewegungen kontrolliert und sie durch Online-Videos für finanzielle Zwecke ausbeutet. In einer schockierenden Wendung entdeckt Debbie Kelseys Gefangenschaft und nun müssen die beiden Frauen sich zusammentun, bevor es zu spät ist ...«Girl in the Attic» wird von Pender Productions Inc. produziert und von Johnson Management Group für Lifetime vertrieben. Tim Johnson und Amelia Burstyn fungieren als ausführende Produzenten, Bruce Harvey ist Produzent. David Weaver führt Regie nach einem Drehbuch von Jill Abbinanti-Burke, Ali Laventhol und Tawnya Bhattacharya.