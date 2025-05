«Expedition: Zurück in die Zukunft» darf bei ProSieben Maxx ran

TV-News

Die neue Show wird von Josh Gates moderiert. Die Doku-Reihe ist bereits vier Jahre alt.

Am Donnerstag, den 8. Mai 2025, um 20.15 Uhr startet bei ProSieben Maxx die neue Reihe, die von Lee Farber und Bruce Klassen produziert wird. Josh Gates begibt sich auf eine abenteuerliche Reise quer durch die USA. Sein Ziel: den ikonischen DeLorean aus der legendären Filmreihe «Zurück in die Zukunft» zu finden. Gemeinsam mit Christopher Lloyd alias "Doc Brown" macht sich der Moderator auf den Weg, um die berühmte Zeitmaschine für die Michael J. Fox Stiftung zu ergattern.Seine Reise startet in Beverly Hills, wo er auf Schauspieler Christopher Lloyd alias "Doc Brown" trifft. Gemeinsam tauchen die beiden in die Geschichte der Filmreihe ein, um Hinweise auf den Verbleib der Zeitmaschine zu erhalten. Auf der Suche nach dem DeLorean verschlägt es Josh und Chris nach Massachusetts. Dort treffen sie auf die Sammler und Super-Fans Bill und Patrick Shea. Das Vater-Sohn-Duo besitzt die größte «Zurück in die Zukunft»-Kollektion der Welt. Außerdem statten die Abenteurer der DeLorean Motor Company in Houston, Texas, einen Besuch ab.«WWE Legends» endet bereits am 24. April 2025. Mark Henry wächst in ärmlichen Verhältnissen in Texas auf und will schon früh aus seiner kleinen Welt ausbrechen. Mit 18 Jahren erlangt er Bekanntheit als stärkster Teenager der Welt und nimmt später zweimal an den Olympischen Spielen im Gewichtheben teil. Im Sommer 1996 beginnt er seine Wrestling-Karriere und erzielt zahlreiche Erfolge. Im April 2018 wird er in die WWE Hall of Fame aufgenommen.