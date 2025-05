Vier neue Netflix-Serien in Produktion

International

In Mexiko hat man mit der Verfilmung neuer Projekte begonnen.

Netflix gab den Start der Produktion von vier brandneuen Serien in Mexiko bekannt:(«Amor de oficina»),(«No tengo miedo») und(«Los corruptores»). Netflix bestätigte außerdem das Ende der Produktion von(«Mal de amores»), der lang erwarteten Adaption des Romans von Ángeles Mastretta unter der Regie ihrer Tochter Catalina Aguilar Mastretta. Diese Geschichten spiegeln das Engagement von Netflix wider, weiterhin mexikanische Geschichten von lokalen Kreativen auf die Leinwand zu bringen.„Wir erweitern weiterhin das Spektrum der Geschichten, die erzählt werden, setzen dabei aber immer auf ihre Authentizität. Um dies zu erreichen, investieren wir noch mehr Ressourcen und Anstrengungen in die Entwicklungsphase dieser Produktionen, denn mehr Zeit in dieser Phase zu investieren, bringt sowohl den Kreativen als auch dem Publikum enorme Vorteile“, erklärte Carolina Leconte, Vice President of Content bei Netflix Mexiko.«Santita», eine Serie des Regisseurs Rodrigo García («Familia»), wird Paulina Dávila und Gael García Bernal in den Hauptrollen zeigen. «Love 9 to 5», die neue Komödie von Carolina Rivera (Schöpferin von «Daughter from Another Mother»), mit Diego Klein und Ana González Bello. «I'm not Afraid», basierend auf dem berühmten italienischen Roman von Niccolò Ammaniti, wird von Ernesto Contreras inszeniert und mit Luis Alberti, Fátima Molina, Yoshira Escárrega, Humberto Busto und Leidi Gutierrez in den Hauptrollen besetzt. «Corruptors», basierend auf dem gleichnamigen Roman von Jorge Zepeda Patterson, mit Michel Brown, Zuria Vega, Osvaldo Benavides und Raúl Briones in den Hauptrollen.„Die Entwicklungsarbeit vor der Produktion ist entscheidend, damit am Set alles bereit ist: vom Drehbuchschreiben über Treffen mit Regisseuren und Schauspielern, um den Ton zu testen, bis hin zum Kreativteam. Die Unterstützung von Netflix während des gesamten Prozesses hilft dabei, von Anfang bis Ende eine einheitliche Vision zu bewahren“, so Carolina Rivera, Showrunnerin von «Love 9 to 5».