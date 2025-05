Trailer für «Overcompensating» erschienen

US-Fernsehen

Die neue Comedy-Serie von Amazon MGM Studios beginnt mit acht Folgen.

Prime Video hat den offiziellen Trailer zuveröffentlicht, der von Benito Skinner kreiert wurde und in dem er auch die Hauptrolle spielt. Außerdem wurden weitere Gaststars bekannt gegeben: Lukas Gage («Companion»), Megan Fox («New Girl»), Bowen Yang («The Wedding Banquet»), Matt Rogers («No Good Deed»), James Van Der Beek («Varsity Blues»), Didi Conn («Harlan Coben's Shelter»), Rachel Matthews («Upgraded»), Danielle Perez («The Night Agent»), Boman Martinez Reid («Made For TV with Boman Martinez-Reid») und Yasmine Sahid bekannt, die in der Serie zu sehen sein werden.Die Comedy-Serie, die von A24, Strong Baby und Amazon MGM Studios produziert wird, wird am 15. Mai 2025 mit allen acht Folgen auf Prime Video Premiere feiern.Zu den bereits zuvor bekannt gegebenen Darstellern von Overcompensating gehören Wally Baram («Shrinking»), Mary Beth Barone («Black Mirror»), Adam DiMarco («The White Lotus») und Rish Shah («Ms. Marvel»). Zu den Gaststars zählen Andrea Martin, Connie Britton, Kyle MacLachlan, Kaia Gerber, Julia Shiplett, Tommy Do, Alexandra Beaton, Claire Qute, Elias Azimi, Maddie Phillips und Charli XCX. Holmes, Corteon Moore, Owen Thiele, Nell Verlaque und Tomaso Sanelli haben wiederkehrende Rollen.«Overcompensating» ist eine College-Ensemble-Comedy über die wilde, chaotische Reise von Benny (Skinner), einem heimlichen ehemaligen Footballspieler und Homecoming King, der sich schnell mit Carmen (Wally Baram) anfreundet, einer Außenseiterin an der Highschool, die um jeden Preis dazugehören will. Unter der Anleitung von Bennys älterer Schwester (Mary Beth Barone) und ihrem legendären Freund (Adam DiMarco) jonglieren Benny und Carmen mit schrecklichen One-Night-Stands, aromatisiertem Wodka und gefälschten Ausweisen. Die Serie ist zutiefst komisch und persönlich und untersucht, wie weit wir alle gehen, um zu finden, wer wir wirklich sind.«Overcompensating» wurde von Benito Skinner kreiert, geschrieben und produziert. Scott King fungiert ebenfalls als Showrunner und ausführender Produzent. Jonah Hill, Matt Dines und Ali Goodwin sind ausführende Produzenten für Strong Baby. Charli XCX ist ausführende Produzentin und ausführende Musikproduzentin.