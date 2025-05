Netflix sichert sich Alfred-Hitchcock-Filme

US-Fernsehen

Allerdings werden die zahlreichen Filme zunächst nur in den USA zu sehen sein.

Ab dem 1. Juni wird in den USA eine Sammlung klassischer Hitchcock-Filme zum Streamen verfügbar sein, darunter einige seiner bekanntesten Werke wie «Vertigo», «Rear Window», «Frenzy», «The Man Who Knew Too Much», «Family Plot», «The Birds» und viele mehr. Die Sammlung umfasst auch Filme, die von seinem bleibenden Einfluss inspiriert sind, wie «Us und Barbarian», sowie einen Spielfilm über den Filmemacher selbst, «Hitchcock», unter der Regie von Sacha Gervasi. Und für alle, die es nicht abwarten können: Sein Meisterwerk, das den Horror neu definiert hat, «Psycho», ist jetzt auf Netflix in den USA verfügbar!Zusätzlich zu den Filmen in Ihrer Netflix-Warteschlange präsentiert das Paris Theater vom 16. Mai bis zum 29. Juni «HITCH! The Original Cinema Influencer», eine Gemeinschaftsproduktion mit dem New York Film Critics Circle, der sein 90-jähriges Bestehen feiert. Das legendäre Paris Theater ist das älteste Programmkino in New York City. Im Jahr 2019 übernahm Netflix den Betrieb des Kinos und hauchte einem Wahrzeichen des New Yorker Kinolebens neues Leben ein, um es einer neuen Generation von Filmfans näherzubringen. Als Flaggschiff des Studios in New York ist das Paris Schauplatz exklusiver Kinovorführungen, Premieren, Sonderveranstaltungen, Retrospektiven und Filmvorführungen mit Filmemachern.Horror und Spannung dominieren nach wie vor die Unterhaltungsbranche, und wir gehen den Wurzeln dieser anhaltenden Faszination auf den Grund. Die Einflüsse, aus denen Hitchcock schöpfte, und die Techniken, die er im Laufe seiner Karriere entwickelte, prägen noch immer das immer größer werdende Verlangen des modernen Publikums nach Nervenkitzel und Gänsehaut.