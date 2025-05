Das Erste mit Krimi-Remake und Bundesliga drückend überlegen

Quotennews

Die zwei Programmpunkte brachten der Sendeanstalt auch einen bockstarken Tageswert ein.

Es war eine weitere Mini-Serie aus dem Krimi-Genre, die in der gestrigen Samstags-Primetime des Ersten Deutschen Fernsehens die Programmplätze füllte. Die Produktion trägt den Titel, weil zwei Teenager im Wald Zeugen einer Hinrichtung werden. Im Original entstammt die Erzählung der norwegischen Thriller-Miniserie „Øyevitne — Eyewitness“ aus dem Jahre 2014, der also jetzt also ein deutsches Remake widerfuhr, das unter anderem mit Lucas Gregorowicz besetzt wurde.Wie zuletzt bei «Spuren» wurden auch hier alle 4 Episoden an einem Abend hintereinander ausgestrahlt. Die erste kam ab 20.15 Uhr auf wirklich starke 20,2 Prozent bei 4,29 Millionen Interessierten. Die nächsten Folgen ließen auf hohem Niveau etwas nach. Zunächst auf 3,92, dann auf 3,69 Millionen, ehe am Ende noch 3,50 Millionen übrig blieben. Die Prozente beliefen sich in einem Korridor von weiter ansehnlichen 18,6 bis 17,3 Prozent im Minimum - das alles spricht dafür, dass die Serie durchaus bei ihren Zuschauern verfangen konnte, wenngleich nicht bei allen. Ein gemischtes Bild ergeben die Resultate bei den Jüngeren: Sie erzeugten zu Beginn erfreuliche 9,2 Prozent (durch 0,35 Millionen), ließen dann aber sukzessive auf zunächst noch vernünftige 7,6 Prozent nach, ehe man später auf 5,3 (0,23 Millionen) und 4,7 Prozent (0,18 Millionen) purzelte - hier wäre eine größere Konstanz sicherlich erstrebenswert gewesen. Auch hier der Hinweis: Möglicherweise hat die jüngere Zuschauergruppe die Serie bereits in der Mediathek gestreamt oder wird dies nachträglich tun - Programm-Marken und neue AGF-Streaming-Statistik werden ggf. dahingehend etwas abbilden.Am Vorabend sah es auch gut aus für den Kanal, denn die Bundesliga-bot Zusammenfassungen im Saison-Endspurt. So war der Hochkaräter Leipzig gegen Bayern, aber auch Vereine wie Gladbach und Stuttgart Teil des Aufgebots, für die es noch um internationale Ränge geht. Diese Vereine triggerten letztlich recht hohe Einschaltimpulse von 3,84 Millionen beim Gesamtpublikum sowie 0,54 Millionen beim jüngeren Publikum. Sehr üppige Marktanteile von 23,6 und 20,3 Prozent brachten sie der Sendung ein, die die 20 Prozent-Marke also reißen konnte. Letztlich konnte das Erste mit seinem gelungenen Line-Up einen dominanten Tages-Schnitt von 14,0 Prozent gesamt aufweisen, der vor dem ZDF (11,8 Prozent) zu suchen war.