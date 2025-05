Der Freitag bleibt in ZDF-Hand

Quotennews

Das Zweite bleibt der Freitags-Gigant. Der Primetime-Krimi ist nicht zu überbieten, spät greift man mit Satire den jungen Markt an. Da können die Konkurrenten lediglich "mitspielen".

In München wird der pensionierte Apotheker Christian Lange während einer Rikscha-Fahrt vergiftet aufgefunden. Die Ermittler Caspar Bergmann und Annabell Lorenz entdecken widersprüchliche Familiengeheimnisse und eine Morddrohung, die auf einen gezielten Angriff hinweist. Durch die Aufdeckung von Motiven und persönlichen Konflikten kommen sie einem Verdächtigen näher, während ein gestohlenes Notizbuch entscheidende Hinweise liefert. In wenigen Worten beschreibt das die Handlung der neuen Folgevom gestrigen Freitagabend - wie gewohnt dominiert das ZDF zum Abschluss der Arbeitswoche mit dem Krimi-Format die TV-Landschaft. Es kommen 4,52 Millionen Zuschauer vor die Mattscheibe, der Marktanteil liegt bei exzellenten 20,5 Prozent.Wirklich mithalten kann kein Konkurrent hierbei - aus dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen ist noch am ehesten die Primetimefür das Zweite "gefährlich". Hier kommen 3,44 Millionen Zuschauer und damit ein Marktanteil von 15,7 Prozent zusammen, aus dem privaten Sektor muss sich Caspar Bergmann lediglich mit «Let's Dance» messen. Hier sind 3,10 Millionen Zuschauer zu verzeichnen. Und bei den 14- bis 49-Jährigen? Hier spielt der ZDF-Krimi-Freitag stets eine eher untergeordnete Rolle, am gestrigen Freitag kommt mit einer Reichweite von 0,24 Millionen Jungen eine Quote von6,4 Prozent zusammen. Die genannten Kontrahenten kommen auf 0,32 Millionen (Erste) und 0,65 Millionen (RTL) - der private Ansatz ist hier sichtlich erfolgreicher.Doch ändert sich das - auch hier sind wir im Bereich der erwartbaren Zahlen von einem Freitagabend - zu einem späteren Zeitpunkt. Das ZDF hat mit dereinen Joker im Ärmel, der Woche für Woche die private Konkurrenz verzweifeln lässt. So auch gestern - mit 0,76 Millionen 14- bis 49-Jährigen stürzt der Mainz-Sender RTL noch spät vom Tagessieg, wenn auch eine gute 30-Minuten-Show nur bis zu einem gewissen Maß mit einer abendfüllenden Primetime-Show zu vergleichen sind. Der Marktanteil für Oliver Welke ist mit 20,8 Prozent gewohnt exzellent. Zu später Stunde passt auch die Gesamtreichweite noch - 3,37 Millionen Zuschauer ab drei Jahren bringen grandiose 20,2 Prozent am Gesamtmarkt ins Ziel.