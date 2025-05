«Unsere kleine Farm»: Drei weitere Darsteller

US-Fernsehen

Luke Bracey, Crosby Fitzgerald und Skywalker Hughes verpflichtet.

Netflix arbeitet derzeit an einer Neuauflage vonund hat dafür Luke Bracey («Elvis»), Crosby Fitzgerald («Palm Royale») und Skywalker Hughes («Joe Pickett») unter Vertrag genommen. Zuvor war bereits bekannt geworden, dass Alice Halsay die Rolle der Laura übernehmen wird.Die Serie wurde erstmals im Januar angekündigt. In der Beschreibung heißt es: „Teils hoffnungsvolles Familiendrama, teils epische Überlebensgeschichte und teils Geschichte der Entstehung des amerikanischen Westens, bietet diese frische Adaption von Laura Ingalls Wilders ikonischen, halb autobiografischen ‚Little House‘-Büchern einen kaleidoskopischen Blick auf die Kämpfe und Triumphe derer, die die Frontier geformt haben“.Als ausführende Produzentin und Showrunnerin von «Little House on the Prairie» wird Rebecca Sonnenshine fungieren. Auch Joy Gorman Wettels von Joy Coalition wird zusammen mit Trip Friendly für Friendly Family Productions, Dana Fox und Susanna Fogel als ausführende Produzentin tätig sein.