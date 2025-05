Am 17. Juni geht es in «Hell Motel»

US-Fernsehen

Der Hauptdarsteller ist der frühere «Will & Grace»-Star Eric McCormack.

Shudder kündigte heute die neue Horror-Anthologie-Seriean, die von den Schöpfern Aaron Martin und Ian Carpenter stammt. Die auf acht Episoden limitierte Serie mit dem Emmy-Preisträger Eric McCormack in der Hauptrolle wird am Dienstag, den 17. Juni, mit zwei Episoden auf Shudder und AMC+ Premiere feiern und wöchentlich dienstags neue Episoden zeigen.In «Hell» Motel wird eine Gruppe von 10 Liebhabern des wahren Verbrechens zum Eröffnungswochenende des neu renovierten Cold River Motels eingeladen, dem Ort eines 30 Jahre alten ungelösten satanischen Massenmordes. Die Geschichte wiederholt sich, als die Gäste gestrandet sind und einer nach dem anderen während einer Mordserie umgebracht werden, die mit jedem Mord exponentiell grausamer wird als das Original.„Als Aaron Martin und Ian Carpenter sich meldeten, um mir zu sagen, dass sie ein weiteres unverbesserliches Arschloch für mich erschaffen haben, war meine Antwort: „Wo soll ich unterschreiben?'“, so Eric McCormack, der in Slasher eine denkwürdige Leistung ablieferte: Ripper. „Wenn Sie Basil Garvey so gerne hassen, dann bereiten Sie sich darauf vor, Hemmingway sofort zu verachten.“„Mit «Hell Motel» werfen wir einen Blick in den Spiegel, sowohl als Horrorfans als auch als Horrorfilmemacher, und erforschen die Faszination eines Genres, das so alt ist wie das Drama selbst. Aber wie jeder Horrorfan weiß, der schon dreimal „Bloody Mary“ in den Spiegel gesagt hat, muss man vorsichtig sein, was man sich wünscht... “, fügten die Schöpfer Martin und Carpenter hinzu.McCormack («Will & Grace») schlüpft in die Rolle von Hemmingway, einem Koch mit einem bösartigen, unheimlichen Gespür, und wird von den anderen Gästen des Motels begleitet: Paige (Paula Brancati), eine ehemalige Scream-Queen-Darstellerin, die versucht, eine Karriere wiederzubeleben, die sie scheinbar hinter sich gelassen hat; Crow (Shaun Benson), ein New-Age-Medium mit einer offensichtlichen Verbindung zu den Opfern des Massakers; Blake (Atticus Mitchell), ein Autor von wahren Verbrechen und selbst Überlebender eines Massenmordes; Kawayan (Emmanuel Kabongo), ein talentierter Künstler mit einem dunklen Fokus auf Mord; Andy (Jim Watson), ein bücherscheuer Akademiker an der Spitze der zeitgenössischen Studien über wahre Verbrechen; und Adriana (Genevieve DeGraves), eine hybristophile Flugbegleiterin mit mehreren berüchtigten Serienmördern an ihrem Bettpfosten. Die kanadische Drag-Queen Icesis Couture (Canada's Drag Race) hat außerdem einen Gastauftritt als Magenta, eine elegante Immobilienmaklerin, die das Coldwater Motel an die neuen Eigentümer Ruby (Brynn Godenir) und Portia (Michelle Nolden) verkauft.«Hell Motel» ist eine Shudder-Originalserie, entwickelt und produziert von Shaftesbury in Zusammenarbeit mit Hollywood Suite und mit finanzieller Beteiligung des Bell Fund. AMC Networks hält die Vertriebsrechte. Die Serie wird von Martin und Showrunner Carpenter entwickelt und produziert. Weitere ausführende Produzenten sind Christina Jennings, Scott Garvie, Thomas P. Vitale und Regisseur Adam MacDonald.