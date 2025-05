Amazon zeigt «American Thunder»

US-Fernsehen

Der Dokumentarfilm über die Teilnahme am Le Man-Rennen ist ab Mitte Juni zu sehen.

Prime Video hat den offiziellen Trailer zuveröffentlicht, einem Dokumentarfilm in Spielfilmlänge über das Vorhaben der NASCAR, 2023 mit einem amerikanischen Stock Car am historischen 24-Stunden-Rennen von Le Mans teilzunehmen. Der Dokumentarfilm – früher bekannt unter dem Titel «Garage 56» – wird am 12. Juni exklusiv auf Prime Video starten.Das 24-Stunden-Rennen von Le Mans ist eines der Kronjuwelen des internationalen Motorsports. Es ist eine Demonstration der Spitzenleistungen im Sportwagenrennsport, bei der Mensch und Maschine an ihre Grenzen gehen. Zum 100-jährigen Jubiläum des Rennens im Juni 2023 wurde NASCAR eingeladen, einen amerikanischen Stock-Car-Chevrolet Camaro ins Rennen zu schicken, um gegen die futuristischen Prototypen von Ferrari und Porsche anzutreten und die strapaziöse 24-Stunden-Herausforderung von Le Mans zu meistern. Es war der Kindheitstraum von Jim France, dem Vorsitzenden und CEO von NASCAR, eines seiner Autos in Le Mans fahren zu sehen. Deshalb beauftragte er das erfolgreichste Team der NASCAR, Hendrick Motorsports, mit dem Bau und dem Einsatz des Autos. Zusammen mit den Weltklasse-Fahrern Jenson Button, Jimmie Johnson und Mike Rockenfeller begann Hendrick Motorsports eine achtzehnmonatige Reise, um einen Rennwagen zu entwickeln, der für dreistündige Rennen auf Ovalstrecken in den Vereinigten Staaten konzipiert war und die Herausforderung eines 24-Stunden-Rennens auf einer gnadenlosen Rennstrecke überstehen konnte.«American Thunder: NASCAR to Le Mans» wird von NASCAR Studios und Griffin Van Malssen produziert und von Brad Lockhart inszeniert. Ausführende Produzenten sind Jeff Gordon von Hendrick Motorsports sowie Tim Clark, John Dahl, Amy Anderson, Tally Hair und Matt Summers von NASCAR.