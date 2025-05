«Art Detectives» beginnt am 9. Juni

US-Fernsehen

Die neue Serie ist mit Stephen Moyer besetzt und läuft bei Acorn TV.

Acorn TV hat den offiziellen Trailer zum packenden Krimidramaveröffentlicht, in dem Stephen Moyer («True Blood») die Hauptrolle spielt und als ausführender Produzent fungiert. Die Serie startet am Montag, dem 9. Juni, in den USA und Kanada mit zwei Folgen, weitere Folgen werden dann wöchentlich montags ausgestrahlt. Die sechsteilige Serie dreht sich um die Heritage Crime Unit, eine Polizeieinheit, die mit der Aufklärung von Morden in Verbindung mit der Welt der Kunst und Antiquitäten beauftragt ist.Die Serie feiert ihre Weltpremiere am Samstag, dem 3. Mai, beim „SeriesFest: Season 11“ in Denver, Colorado, wo die erste Folge um 16:15 Uhr (MT) im Sie FilmCenter gezeigt wird. Im Anschluss an die Vorführung nehmen Star und ausführender Produzent Stephen Moyer sowie ausführender Produzent Paul Powell an einer Diskussion teil, die von Emily Vogel von The Wrap moderiert wird.In «Art Detectives» lösen der kunstbegeisterte DI Mick Palmer (Moyer) und die geradlinige DC Shazia Malik (Nina Singh, «The Lazarus Project») gemeinsam Morde, die mit der Welt der Kunst und Antiquitäten zu tun haben, von Gemälden alter Meister über Banksy-Straßenkunst bis hin zu mittelalterlichen Manuskripten und Sammler-Schallplatten.Jede Folge begleitet Mick und Shazia durch eine facettenreiche Welt voller Gier, Besessenheit, Lust und Rache. Im Laufe der Staffel stoßen die kunstversierten Detektive auf einen gefälschten Vermeer, Wikinger-Gold, eine seltene chinesische Vase und Gegenstände, die aus der Titanic geborgen wurden. Mick navigiert durch diese anspruchsvollen Fälle, während er eine aufkeimende Romanze mit der Museumskuratorin Rosa (Sarah Alexander, «Coupling») und das plötzliche Wiederauftauchen seines charismatischen Vaters Ron (Larry Lamb, «EastEnders») bewältigt, der zufällig einer der berüchtigtsten Fälscher Großbritanniens ist.Das Format wurde von Dan Gaster, Will Ing, Powell, Emma Goodwin (Episode 3) und Kitty Percy (Episode 4) geschrieben und von Jennie Paddon und Declan Recks inszeniert. «Art Detectives» ist eine Acorn TV Original-Serie, produziert von Black Dog Television, Acorn Media Enterprises, Dynamic Television und Northern Ireland Screen. Ausführende Produzenten sind Gaster, Ing und Powell für Black Dog Television, Catherine Mackin und Bea Tammer für Acorn TV/Acorn Media Enterprises, Daniel March und Klaus Zimmermann für Dynamic Television und Stephen Moyer. Produzentin ist Candida Julian-Jones. Dynamic Television ist weltweit für den Vertrieb zuständig, Acorn TV hält die Rechte für Nordamerika.