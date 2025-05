«Wylde Pak» startet Anfang Juni

US-Fernsehen

Nickelodeon hat eine neue Serie im Gepäck, die von den «The Loud House»-Macher stammt.

Eine neue Lebenssituation verspricht jede Menge Spaß, Abenteuer und Wachstum in Nickelodeons neuer 2D-Zeichentrickserie, die am Freitag, dem 6. Juni, um 19:30 Uhr in den USA und später in diesem Jahr international Premiere feiert. «Wylde Pak» wird von Nickelodeon Animation produziert und untersucht die Dynamik einer multigenerationellen und multikulturellen Patchwork-Familie, in der die Halbgeschwister Lily und Jack zum ersten Mal lernen, unter einem Dach mit einer neuen Familiendynamik zurechtzukommen.In der halbstündigen Premiere-Folge „Best Summer Ever?“ sind Jack und Lily Halbgeschwister, die an entgegengesetzten Enden der Welt leben – bis Jack für den Sommer vor Lilys Haustür auftaucht. Ihre Streitereien lassen den neuen Friseursalon-Anhänger der Familie durch die Stadt rasen, und sie müssen die Existenzgrundlage ihrer Familie und Halmoni retten, die darin festsitzt.«Wylde Pak» begleitet die Halbgeschwister Jack und Lily, die aus ihrer Komfortzone herausgedrängt werden und lernen, miteinander auszukommen, während sie sich in einer neuen Familiendynamik zurechtfinden, neue Freunde finden und endlose Streiche spielen, während sie gleichzeitig den Familienbetrieb, einen Hundesalon und eine Tierpension, mitführen. Unter der Anleitung ihrer Eltern und Großmutter lernen die beiden das bisher getrennte Leben des anderen, ihre gemischte Identität, ihre lebendige Kultur und die Bedeutung der Familie kennen.Wylde Pak wird von den bereits angekündigten Nikki Castillo («K.C. Undercover») als Stimme von Lily Pak, einer ehrgeizigen und lebenslustigen 11-Jährigen, und Benjamin Plessala («SpongeBob: Sponge on the Run») als Jack Wylde, Lilys 13-jähriger abenteuerlustiger Halbbruder, der gerade für den Sommer in die Stadt gekommen ist, gesprochen. Weitere Stimmen sind Ben Pronsky («The Loud House») als William Wylde, der lebenslustige Vater von Jack und Lily, Jee Young Han («Unprisoned») als Min-Ju Pak, Lilys energiegeladene Mutter und Jacks Stiefmutter, sowie Jean Yoon («Kim's Convenience») als Halmoni, Mins unberechenbare Mutter und Lilys und Jacks fürsorgliche, aber eigensinnige Großmutter.Wylde Pak wurde von Paul Watling («The Tiger's Apprentice») und Kyle Marshall («The Loud House») gemeinsam entwickelt, die beide neben Seonna Hong («The Wild Robot») und Conrad Vernon («Shrek») als ausführende Produzenten fungieren. Die Entwicklung und Produktion werden von Claudia Spinelli, Senior Vice President, TV Series Animation, Nickelodeon, und Daniel Wineman, Vice President of Original Animation Development, überwacht. Die Serie wird von Paramount Global Content Distribution vertrieben.