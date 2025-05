«RuPaul's Drag Race All Stars» beginnt am 9. Mai

US-Fernsehen

Im Anschluss an die Show strahlt Paramount+ auch den Ableger «Untucked» aus.

Paramount+ hat die hochkarätige Besetzung der prominenten Gastjuroren bekannt gegeben, die Emmy-Preisträger RuPaul und die Stammjuroren Michelle Visage, Carson Kressley, Ross Mathews, TS Madison und Law Roach in der zehnten Staffel vonunterstützen werden. Die Serie wird exklusiv auf Paramount+ gestreamt, wobei am Freitag, dem 9. Mai, zwei brandneue Folgen ausgestrahlt werden. Die mit Stars gespickte Riege der Gastjuroren umfasst Ice Spice, Chappell Roan, Ariana Grande, Cynthia Erivo, Colman Domingo, Kate Beckinsale, Susanne Bartsch, Adam Shankman, Jamal Sims, Mayan Lopez, Devery Jacobs und Sarah Michelle Gellar.Zum ersten Mal überhaupt wird «RuPaul's Drag Race All Stars» in zwölf Folgen ein brandneues Format vorstellen: das Tournament of All Stars. Die Queens werden in drei Sechsergruppen aufgeteilt, die jeweils in drei Episoden gegeneinander antreten. Am Ende jeder Runde ziehen die drei Queens mit den meisten Punkten ins Halbfinale ein, wo sie in zwei weiteren Episoden in einem weiteren harten Wettkampf gegen die besten Queens der anderen Gruppen antreten. Das Turnier gipfelt dann in einem epischen Lip Sync Smackdown um die Krone in der großen Finale-Folge, in der die Finalistinnen um den Hauptpreis von 200.000 Dollar und einen Platz in der begehrten Drag Race Hall of Fame kämpfen.Die bereits bekannt gegebene Besetzung umfasst Acid Betty, Aja, Alyssa Hunter, Bosco, Cynthia Lee Fontaine, Daya Betty, DeJa Skye, Denali, Ginger Minj, Irene the Alien, Jorgeous, Kerri Colby, Lydia B Kollins, Mistress Isabelle Brooks, Nicole Paige Brooks, Olivia Lux, Phoenix und Tina Burner. Neue Folgen von «Untucked» sind exklusiv ab 9. Mai auf Paramount+ zu sehen – nehmen die Zuschauer mit hinter die Kulissen und zeigen das Backstage-Drama, während die Queens jede Woche gespannt auf ihr Schicksal warten.