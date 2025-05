«Die Drei von der Müllabfuhr» geht weiter

TV-News

Bavaria Fiction hat die Produktion für zwei weitere Filme gestartet.

Die beiden neuenerreichten im März 3,50 bzw. 3,46 Millionen Zuschauer. Bei den Jungen blieb das Format mit jeweils 0,29 Millionen blass, dennoch will Das Erste die Reihe mit Uwe Ochsenknecht, Aram Arami und Marc Oliver Schulze fortsetzen. Jetzt haben die Dreharbeiten für zwei weitere Filme begonnen.Bis zum 27. Juni 2025 dreht Bavaria Fiction in Berlin die Episoden „Generationen“ und „Miese Abzocke“. Gernot Griscksch hat den ersten Film geschrieben, Silja Clemens ist für den zweiten verantwortlich. Regie führte Christiane Balthasar. Im Film "Generationen" gefährdet eine Polizeianzeige Werners Job, während er mit seinen Kollegen alles daran setzt, die drohende Schließung eines autonomen Jugendzentrums zu verhindern. Die Stadtreinigung sagt in "Miese Abzocke" nicht nur dem illegal entsorgten Sperrmüll auf Berlins Straßen den Kampf an, sondern geht auch gegen eine Bande vor, die das Problem ausnutzt und ahnungslose Menschen abzockt.Doris Zander, Produzentin und Kreatorin: "Unsere Reihe verbindet Humor und Berliner Schnauze mit einem Blick für gesellschaftlich relevante Themen – unterhaltsam, aber mit Substanz. Umso mehr freut es mich, dass nun zwei weitere Filme mit einem großartigen Team vor und hinter der Kamera in Arbeit sind. Käpt‘n Träsch, unser Kiez-Original mit Herz, wunderbar gespielt von Uwe Ochsenknecht, nimmt auch dieses Mal kein Blatt vor den Mund und stellt sich unbeirrt jeder Ungerechtigkeit entgegen. Und natürlich greifen wir auch das Feedback unserer Zuschauenden auf, die mit Freude verfolgen, wie sich die Beziehungen unserer Hauptfiguren weiterentwickeln."