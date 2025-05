«Die besten Comedians Deutschlands» lassen nach

Quotennews

Nach einem zweistelligen Start von «DBCD» geht es mit der zweiten Show in niedrigere Gefilde.

Nach am Ende eher mäßig erfolgreichen Wochen mit «The Voice Kids» setzt Sat.1 seit nun zwei Wochen aufam Freitagabend. Der Launch in der Vorwoche lief recht gut, wenn auch der Blick auf lediglich 1,15 Millionen Zuschauer im ersten Moment nicht überzeugend wirkte. Deutlich schöner waren die 0,48 Millionen Umworbene und die damit erreichte Quote von 11,1 Prozent - die Comedy-Live-Show schafft es jedoch nicht, dieses Niveau zu halten. Am zweiten Comedy-Freitag fällt zunächst die Gesamtreichweite auf 0,90 Millionen und damit auch die Quote von zuletzt 5,3 auf 4,3 Prozent. Wieder liegt demnach die ganze Hoffnung auf der Zielgruppen.Doch lassen die 14- bis 49-Jährigen ebenfalls sichtlich nach. Mit 0,31 Millionen werberelevanten Fernsehenden kommt der Sat.1-Abend auf zwar noch schöne 8,2 Prozent am entsprechenden Markt - von einem zweistelligen Wert musste man sich damit beim Bällchensender jedoch bereits verabschieden. Neben dem Abendprogramm lief es auch im Vorfeld erneut nicht wirklich gut - die steigenden Temperaturen machen sich ohne Gnade bemerkbar.ab 19 Uhr kam zum Wochenabschluss auf mäßige 0,67 Millionen Zuschauer, hiervon konnten 0,12 Millionen der Zielgruppe zugesprochen werden. Die Quoten lagen bei 4,5 Prozent am Gesamtmarkt und 6,1 Prozent am Markt der Zielgruppe.kommt mit einer Doppelfolge im Vorfeld ab 18 Uhr auf 0,39 und 0,44 Millionen Zuschauer, die Quote ist damit immerhin konstant bei 3,6 Prozent. In der Zielgruppe sollte der Marktanteil über die zwei Ausgaben sinken, mit Reichweiten von 0,11 und 0,10 Millionen Werberelevanten ging die Quote von 7,1 auf 5,5 Prozent.